OCuLink в каждый ПК: Minisforum выпустила карту расширения с разъемом для внешних видеокарт

Компания Minisforum, хорошо известная своими мини-ПК, тихо запустила в продажу новое устройство — адаптерную карту EOP4A с поддержкой OCuLink. Новинка ориентирована на пользователей мини-ПК и компактных систем, которым не хватает полноразмерных слотов PCIe для подключения внешних видеокарт или быстрых накопителей.

Характеристики Minisforum EOP4A

Minisforum позиционирует EOP4A как решение без потери качества сигнала при работе с внешними видеокартами. Для этого в плату встроили чип-редрайвер, который уменьшает количество ошибок передачи данных и поддерживает стабильность сигнала даже при высоких скоростях.

EOP4A — это PCIe-OCuLink адаптер, который совместим со слотами PCIe x1, x4, x8 и x16. На задней панели размещен лишь один порт OCuLink — интерфейс SF-8612, который позволяет напрямую подключать внешние видеокарты, в частности фирменный eGPU-бокс Minisforum DEG1.

При условии подключения к PCIe 4.0 с 4, 8 или 16 линиями, адаптер обеспечивает скорость PCIe 4.0 ×4 с пиковой пропускной способностью 64 ГТ/с, что эквивалентно примерно 7,88 ГБ/с. Карта также совместима с системами на PCIe 5.0 — без увеличения скорости — и PCIe 3.0, где пропускная способность уменьшается вдвое.

Формат адаптера компактный, он имеет размеры 40×80 мм. Minisforum обещает plug-and-play без установки драйверов. В комплекте есть две планки крепления: низкопрофильная 8 см и полноразмерная 12 см, что упрощает установку в различные корпуса.

Цена

Карта Minisforum EOP4A уже доступен для заказа в Европе со скидкой.

Великобритания — £69 (примерно $93) вместо заявленных £89

Еврозона — €55 (примерно $65) вместо €69

На американском сайте Minisforum адаптер уже появился в каталоге, но заказы в США пока недоступны.

Источник: notebookcheck