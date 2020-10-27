Официально: AMD поглощает производителя FPGA-матриц Xilinx за $35 млрд

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Как и ожидалось, AMD и Xilinx объявили о подписания соглашения, предусматривающего слияние путем поглощения (первая поглотит вторую) с обменом акциями.

Сумма сделки определена равной $35 млрд. Компания AMD оплатит покупку своими акциями, исходя из их средневзвешенной цены ($82,9726) за десять дней до момента закрытия торгов 8 октября 2020, когда в СМИ появилась информация о возможной сделке. По условиям соглашения акционеры Xilinx получат по 1,7234 акции AMD за каждую акцию Xilinx, которой они обладают на момент совершения сделки. То есть, получается, что сделка рассчитана по цене $143 за одну акцию Xilinx. После реорганизации держатели акций Xilinx получат 26%, а держатели акций AMD — 74% акций объединенной компании.

Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в $135 млрд. На объединенную компанию по всему миру будут работать свыше 13 000 инженеров. В результате поглощения Xilinx совокупный рынок AMD увеличится до $110 миллиардов.

«Наше приобретение Xilinx знаменует собой следующий этап на пути к тому, чтобы AMD стала лидером в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительным партнером для крупнейших и наиболее важных технологических компаний в мире. Объединив наши инженерные команды мирового класса и глубокий опыт в предметной области, мы создадим лидера отрасли с видением, талантом и масштабом, который определит будущее высокопроизводительных вычислений». Лиза Су, генеральный директор AMD.

Теперь AMD сможет составить конкуренцию Intel и на рынке программируемых вентильных матриц (FPGA). Напомним, в свое время Intel для выхода на рынок FPGA-матриц купила компанию Altera, заплатив $16,7 млрд.

Поглощение уже одобрено советами директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2021 года. Само собой, предварительно требуется получить одобрение акционеров и регулирующих органов.