AMD ведет переговоры о поглощении производителя FPGA-матриц Xilinx, сумма сделки может достичь $30 млрд





Компания AMD, известная своими процессорами и графическими решениями, вскоре может выйти на новый рынок. Ссылаясь на осведомленные источники, издание Wall Street Journal утверждает, что чипмейкер ведет переговоры о покупке Xilinx, главного конкурента Intel на рынке программируемых вентильных матриц (FPGA). По данным WSJ, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Иными словами, вероятность заключения сделки достаточно высока.

Xiling — это американская технологическая компания, специализирующейся на выпуске программируемых вентильных матриц (FPGA). FPGA широко применяются в разных устройствах, включая потребительскую электронику, телекоммуникационном оборудовании, специализированных платах-ускорителях для применения в дата-центрах и различной робототехнике. В ассортименте Xiling есть самые разные FPGA-матрицы, включая модели с большим числом ячеек, выпускаемые под маркой Virtex UltraScale и конкурирующие с решениями Intel Stratix 10.

По итогам неполного 2020 года Xilinx выручила $3,16 млрд, а в четвертом квартале 2019 года доход компании составлял $828 млн. Рыночная капитализация Xilinx — около $26 млрд. Отраслевые наблюдатели делают вполне логичное предположение, что покупка Xilinx обойдется AMD примерно $30 млрд. То есть, если сделка состоится, то она определенно станет одной из крупнейших в истории наряду с недавней покупкой ARM компанией NVIDIA за $40 млрд.

Сообщается, что о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. В таком случае AMD сосредоточит в своих руках полное портфолио объектов интеллектуальной собственности в области вычислительной техники: лицензируемые процессоры x86 и ARM, графические процессоры, скалярные вычислительные процессоры на базе графических процессоров, кастомные SoC и FPGA. Используя преимущества нынешней чиплетной схемы, AMD сможет в кроткие сроки вывести на рынок серверные процессоры EPYC, дополненные микросхемами FPGA для повышения производительности в приложениях ИИ.

Можно вспомнить, что в свое время Intel для выхода на рынок FPGA-матриц купила компанию Altera, заплатив $16,7 млрд. И еще один интересный факт — в 2015 году, когда AMD переживала трудные времена, именно Xilinx претендовала на покупку бизнеса чипмейкера из Саннивейла. И вот спустя каких-то пять лет AMD снова на коне и теперь в качестве привлекательного актива — Xilinx.

Источник: WSJ и Techpowerup