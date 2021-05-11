Официально: Электрический пикап Ford назовут Ford F-150 Lightning, анонс пройдет 19 мая, а продажи стартуют весной 2022 года





Последняя новость о грядущем полностью электрическом пикапе Ford F-150 вышла на нашем сайте почти два года назад, однако за это время американцы смогли довести проект до конца и анонсировали имя и даты премьеры/производства новинки.

Итак, онлайн-анонс новинки состоится уже через неделю, 19 мая 2021 года. Электропикап получит имя Ford F-150 Lightning, которое ранее использовали для «горячих» версий базовой модели. Представители бренда особо подчеркнули, что электрическая «молния» будет превосходить по динамике своего ДВС-предшественника. Для понимания ситуации — последнее поколение пикапа Ford F-150 SVT Lightning оснащалось 5,4-литровым турбированным двигателем V8, который выдавал 380 л.с. мощности и 640 Нм крутящего момента, достаточных для разгона до 100 км/ч за 5,2 секунды.

В Ford пообещали «выдающиеся характеристики в плане мощности, грузоподъемности и буксировки» (пока без конкретики), а также возможность обновления ПО по воздуху и функцию двусторонней зарядки, при которой электропикап сможет выступать «мобильной батареей» для домов американцев во время аварийного отключения электроэнергии.

Серийное производство Ford F-150 Lightning стартует весной 2022 года на заводе Ford Rouge Complex в Дирборне (Мичиган), где специально для него строят отдельную линию Ford Rouge Electric Vehicle Center. Интересно, что ранее озвучивались более ранние сроки выхода модели на рынок (конец 2020 — начало 2021 года), однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Отметим, что коммерческий успех нового электропикапа будет определяться не только любовью американцев к культовой модели Ford F-150, но и характеристиками электромобиля в сравнении с конкурентами Rivian R1T и Tesla Cybertruck, а также розничным ценником.

Источник: Ford