Илона Маска обвинили в том, что перетягивание каната между Tesla Cybertruck и Ford F150 было нечестным. В ответ он предложил реванш [видео]





Во время презентации электрического пикапа Tesla Cybertruck глава компании Илон Маск продемонстрировал видео, в котором его детище легко «перетягивает канат», на другом конце которого находится самый популярный в США классический пикап Ford F-150. После того, как Маск выложил тот же ролик в twitter, ему начали доказывать, что состязание было не слишком честным.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Среди основных доводов звучало, что для теста была выбрана заднеприводная модификация Ford F-150 в версии STX, которую не только нельзя назвать самой мощной (2,7-литровый EcoBoost V6), но и вдобавок достаточной тяжелой для честной схватки. Более того, судя по видео, очень похоже на то, что Tesla Cybertruck стартовал с фальстартом, получив нечестное преимущество.

В споре поучаствовал даже известный популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, который рассказал, что электромобили в принципе имеют преимущество над ДВС-моделями в перетягивании каната, потому что как правило обладают большим весом, оказывают более сильное давление на колеса, а значит и обладают лучшим сцеплением с дорогой.

Electric motors also have insane torque. If we load both trucks to the max, electric still wins. Physics is the law, everything else is a recommendation. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Впрочем, после того как в тред пришел Сандип Мандра (Sundeep Madra), вице-президент дочерней компании автопроизводителя Ford X, предложив матч-реванш, Илон Маск в характерной для себя манере ответил «Давай».

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Новое соревнование собираются провести уже на следующей неделе в присутствии представителей Tesla и Ford, а итоговое видео будет опубликовано в том же твиттере Илона Маска. Интересно, что пресс-секретарь Ford уже заявил, что заявление Сандипа Мандры было лишь шуткой, но официального отказа от нового вызова не последовало.

Со своей стороны отметим, что самый правильным вариантом для обеих сторон было бы дождаться выхода обещанного электрического пикапа Ford F-150, после чего и сравнить его с Tesla Cybertruck. Напомним, что объем предзаказов на Cybertruck уже превысил 200 тыс. штук.

Источник: The Verge