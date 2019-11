Илона Маска обвинили в том, что перетягивание каната между Tesla Cybertruck и Ford F150 было нечестным. В ответ он предложил реванш [видео]

Во время презентации электрического пикапа Tesla Cybertruck глава компании Илон Маск продемонстрировал видео, в котором его детище легко «перетягивает канат», на другом конце которого находится самый популярный в США классический пикап Ford F-150. После того, как Маск выложил тот же ролик в twitter, ему начали доказывать, что состязание было не слишком честным.

Среди основных доводов звучало, что для теста была выбрана заднеприводная модификация Ford F-150 в версии STX, которую не только нельзя назвать самой мощной (2,7-литровый EcoBoost V6), но и вдобавок достаточной тяжелой для честной схватки. Более того, судя по видео, очень похоже на то, что Tesla Cybertruck стартовал с фальстартом, получив нечестное преимущество.

В споре поучаствовал даже известный популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, который рассказал, что электромобили в принципе имеют преимущество над ДВС-моделями в перетягивании каната, потому что как правило обладают большим весом, оказывают более сильное давление на колеса, а значит и обладают лучшим сцеплением с дорогой.

Electric motors also have insane torque. If we load both trucks to the max, electric still wins. Physics is the law, everything else is a recommendation.

