Официально: смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представят уже 12 марта

Сегодня Индия — один из важнейших рынков для многих производителей смартфонов. Именно Индия является «домом» растущего внушительными темпами бренда Realme (уже послезавтра он официально выйдет на рынок Украины), конкурирующим в первую очередь с Xiaomi такой же агрессивной ценовой политикой. И поэтому совсем не удивляет, что суббренд Redmi компании Xiaomi запланировал презентацию горячо ожидаемой бюджетной линейки смартфонов Redmi Note 9 в Индии. Соответствующее мероприятие пройдет уже на следующей неделе, 12 марта.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020