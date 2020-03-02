Официально: смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представят уже 12 марта





Сегодня Индия — один из важнейших рынков для многих производителей смартфонов. Именно Индия является «домом» растущего внушительными темпами бренда Realme (уже послезавтра он официально выйдет на рынок Украины), конкурирующим в первую очередь с Xiaomi такой же агрессивной ценовой политикой. И поэтому совсем не удивляет, что суббренд Redmi компании Xiaomi запланировал презентацию горячо ожидаемой бюджетной линейки смартфонов Redmi Note 9 в Индии. Соответствующее мероприятие пройдет уже на следующей неделе, 12 марта.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎 RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o — Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020

Тизерное приглашение на презентацию, опубликованное Redmi India в социальной сети Twitter опубликован тизер, подтверждает и то, что менять порядковый номер для сверхпопулярных моделей Redmi Note 8 и Note 8 Pro не станут, и предыдущие слухи о дизайне задней панели — в стиле Huawei Mate 20 с квадратной основной камерой.

Соответствующая рекламная страничка смартфонов Redmi Note 9 на индийском Amazon указывает на «превосходный дизайн, захватывающий игровой опыт и улучшенные возможности быстрой зарядки».

В отдельном тизере вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн показал часть задней панели Redmi Note 9. На фото можно разглядеть и нижнюю грань с решеткой динамика, разъемом USB-C и портом 3,5 мм.

Предыдущие утечки указывали, что Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro получат экраны разрешением Full HD+ и аккумуляторы емкостью 5000 мА·ч. Младшей модели Redmi Note 9 достанется SoC Snapdragon 720, а старшая Redmi Note 9 Pro получит более производительную MediaTek Dimensity 800. По части камер перемен не ожидается: в случае Redmi Note 9 конфигурация их четырех модулей разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, а для Redmi Note 9 Pro — 64, 8, 2 и 2 Мп. В утечках фигурировали следующие конфигурации памяти: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

Увы, данных о ценах на Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro пока нет, но предполагается, что они будут на уровне прошлогодних моделей Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. В конце прошлого года Xiaomi хвасталась, что серия Redmi Note 8 прошла рубеж в 10 миллионов менее чем за три месяца — на месяц быстрее Redmi Note 7. С тех пор свежей статистики по продажам не публиковали. К слову, линейка Redmi Note 7 за 11 месяцев разошлась тиражем в 28 млн штук. Ну и согласно последнему отчету Canalys, Redmi Note 8 стал самым продаваемым в мире смартфоном на базе Android по итогам четвертого квартала прошлого года.

Когда Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro доберутся до Европы и Украины, пока можно только гадать.

Источник: Redmi India