Официальные спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake-S) – утечка Igor’sLAB

Полные характеристики грядущей серии процессоров Intel Core теперь подтверждены Igor’sLAB благодаря утечке. В лаборатории отмечают, что ожидали увидеть больше процессоров серий K и KF, в соответствии с предыдущими утечками – возможно, выпущены будут только представленные на слайдах чипы, остальные выйдут позже.

Флагманская серия Core i9 имеет TDP до 253 Вт (максимальная мощность в режиме Turbo) и поддерживает тактовую частоту до 5,8 ГГц. Подтверждено, что Intel Core i9-13900K представляет собой 24-ядерный процессор с 8 производительными и 16 эффективными ядрами. Он предлагает ускорение до 5,8 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost. CPU поддерживает память DDR5-5600 или DDR4-3200.

Raptor Lake Core i7-13700K будет состоять из 16 ядер (8P + 8E) и повышать частоту до 5,4 ГГц. В отличие от серии Core i9, i7 не поддерживает TVB. Интересно, что для них также указана та же максимальная мощность 253 Вт.

Модели i5-13600K и KF получат до 14 ядер (6P+8E) и разгон до 5,1 ГГц. По сравнению с серией i7 здесь нет поддержки Turbo Boost Max 3.0. Максимальная мощность также ниже – 181 Вт, при этом все упомянутые процессоры имеют одинаковый TDP 125 Вт по умолчанию.

Официальная презентация процессоров Intel 13-го поколения ожидается на мероприятии Innovation 27 сентября.

Источник: VideoCardz