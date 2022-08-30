Настольные процессоры Intel Core 13-го поколения ​​Raptor Lake-S, вероятно, представят 27 сентября

Согласно опубликованной дорожной карте Go To Market (GTM), серия процессоров Intel Core тринадцатого поколения будет постепенно запускаться в течение следующих двух месяцев. Просочившийся слайд из внутренней презентации подтверждает планы продемонстрировать новую серию 27 сентября (28 числа по времени Тайваня) во время мероприятия Intel Innovation.

Кроме того, Intel сразу же после анонса откроет предзаказ на флагманскую серию новых процессоров Core i9, а через две недели за ней последуют серии Core i7 и Core i5. Однако ни один из этих процессоров не станет доступным до 20 октября – почти через месяц старта продаж AMD Ryzen 7000.

Предварительный график запуска Intel Raptor Lake:

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27 сентября: анонс Intel Core 13-го поколения

27 сентября: предзаказ Intel i9-13900K

13 октября: предзаказ Intel i7-13700K, i5-13600K

20 октября: доступность Core i9/i7/i5

В рамках первой волны Intel собирается анонсировать три процессора Core серии K: i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K. В дорожной карте не упоминаются чипы, не относящиеся к линейке K. Остальные процессоры должны появиться в следующем году. Снятие эмбарго на продажу материнских плат с логикой Z790 следует ожидать сразу после появления на рынке процессоров 13 поколения, то есть 20 октября.

Источник: Videocardz