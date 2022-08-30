Настольные процессоры Intel Core 13-го поколения ​​Raptor Lake-S, вероятно, представят 27 сентября

Согласно опубликованной дорожной карте Go To Market (GTM), серия процессоров Intel Core тринадцатого поколения будет постепенно запускаться в течение следующих двух месяцев. Просочившийся слайд из внутренней презентации подтверждает планы продемонстрировать новую серию 27 сентября (28 числа по времени Тайваня) во время мероприятия Intel Innovation.
— Алексей (@wxnod) August 30, 2022
Кроме того, Intel сразу же после анонса откроет предзаказ на флагманскую серию новых процессоров Core i9, а через две недели за ней последуют серии Core i7 и Core i5. Однако ни один из этих процессоров не станет доступным до 20 октября – почти через месяц старта продаж AMD Ryzen 7000.
Предварительный график запуска Intel Raptor Lake:
- 27 сентября: анонс Intel Core 13-го поколения
- 27 сентября: предзаказ Intel i9-13900K
- 13 октября: предзаказ Intel i7-13700K, i5-13600K
- 20 октября: доступность Core i9/i7/i5
В рамках первой волны Intel собирается анонсировать три процессора Core серии K: i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K. В дорожной карте не упоминаются чипы, не относящиеся к линейке K. Остальные процессоры должны появиться в следующем году. Снятие эмбарго на продажу материнских плат с логикой Z790 следует ожидать сразу после появления на рынке процессоров 13 поколения, то есть 20 октября.
Intel Core i9-13900K в тестах – прирост производительности в синтетике (10-35%) и играх (4,5%) вместе с ростом энергопотребления
Источник: Videocardz