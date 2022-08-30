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Настольные процессоры Intel Core 13-го поколения ​​Raptor Lake-S, вероятно, представят 27 сентября

Настольные процессоры Intel Core 13-го поколения ​​Raptor Lake-S, вероятно, представят 27 сентября

Согласно опубликованной дорожной карте Go To Market (GTM), серия процессоров Intel Core тринадцатого поколения будет постепенно запускаться в течение следующих двух месяцев. Просочившийся слайд из внутренней презентации подтверждает планы продемонстрировать новую серию 27 сентября (28 числа по времени Тайваня) во время мероприятия Intel Innovation.

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Кроме того, Intel сразу же после анонса откроет предзаказ на флагманскую серию новых процессоров Core i9, а через две недели за ней последуют серии Core i7 и Core i5. Однако ни один из этих процессоров не станет доступным до 20 октября – почти через месяц старта продаж AMD Ryzen 7000.

Предварительный график запуска Intel Raptor Lake:

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  • 27 сентября: анонс Intel Core 13-го поколения
  • 27 сентября: предзаказ Intel i9-13900K
  • 13 октября: предзаказ Intel i7-13700K, i5-13600K
  • 20 октября: доступность Core i9/i7/i5

Intel Core

В рамках первой волны Intel собирается анонсировать три процессора Core серии K: i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K. В дорожной карте не упоминаются чипы, не относящиеся к линейке K. Остальные процессоры должны появиться в следующем году. Снятие эмбарго на продажу материнских плат с логикой Z790 следует ожидать сразу после появления на рынке процессоров 13 поколения, то есть 20 октября.

Intel Core i9-13900K в тестах – прирост производительности в синтетике (10-35%) и играх (4,5%) вместе с ростом энергопотребления

Источник: Videocardz


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