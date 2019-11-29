OLX выяснил самые популярные бренды смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники в Украине [инфографика]

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Онлайн-сервис OLX изучил предпочтения пользователей в сегментах смартфоны, ноутбуки, планшеты, колонки и наушники, определив самые востребованные (по количеству откликов на предложение) у украинцев бренды электроники.

По данным OLX самым популярным брендом смартфонов в 2019 году стал Apple. За айфонами к продавцам обращались чаще всего – в среднем 7,1 раз по одному объявлению. Xiaomi почти что наступает на пяты калифорнийскому гиганту – их смартфоны получали по 6,6 откликов. Бронзу взял LG с 5,3 откликами, на четвертом и пятом местах расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.

Топ-5 брендов смартфонов:

Apple – 7,1 откликов Xiaomi – 6,6 откликов LG – 5,3 откликов Meizu – 5,1 откликов Lenovo – 4,1 отклика

Согласно последним данным GfK, 68% украинцев обладают ноутбуками. Самым популярным брендом портативных компьютеров и тут стал Apple, собрав в среднем 4,6 откликов на одно предложение о продаже MacBook’ов. Второе место разделили ASUS и Acer, тройку лидеров закрыли устройства Lenovo.

Топ-5 брендов ноутбуков:

Apple – 4,6 отклика ASUS/Acer – 4 отклика Lenovo – 3,9 отклика HP – 3,3 отклика Dell – 2,8 отклика

И в сегменте планшетов украинцы активно покупают технику Apple – iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге – 4,1 отклика, ровно 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.

Топ-5 брендов планшетов:

Apple – 4,9 откликов Samsung – 4,1 отклика ASUS – 3 отклика Acer – 2,9 отклика Lenovo – 2,3 отклика

Самым популярным брендом в разделе портативных колонок стала Sony, собрав 6 откликов на одно предложение. На втором месте оказались девайсы от Marshall, на третьем – JBL.

Sony – 6 откликов Marshall – 5 откликов JBL – 4 отклика Xiaomi – 3 отклика Bose – 2 отклика

Самыми популярными по количеству откликов на OLX оказались беспроводные наушники AirDots от Xiaomi и AirPods от Apple – 10 и 9 откликов на одно предложение соответственно. Если бы обе модели сошлись в схватке, ситуация была бы следующей: AirPods стоят на платформе в среднем 1540 грн – в 2 раза дороже, чем AirDots, а вот предложений о продаже AirDots в 13,5 раз меньше, чем AirPods – 3100 по сравнению с 41800.

Отметим, что согласно данным GfK почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику, при этом смартфоны покупают чаще всего – 19% респондентов.

Источник: OLX