OnePlus готовит складной смартфон и внешнюю систему жидкостного охлаждения для смартфонов — ожидаются до конца года

Во время проведения выставки Mobile World Congress 2023 компания OnePlus показала модифицированную версию смартфона OnePlus 11 Concept, оснащённого активной системой жидкостного охлаждения. Хотя это устройство не поступит в продажу, компания намерена вывести на рынок отдельный кулер для смартфонов.

Устройство под названием OnePlus 45W Liquid Cooler включает термоэлектрический охлаждающий бокс, кабель и сам кулер с зажимом. Пользователю нужно присоединить кулер при помощи зажима к задней панели смартфона, после чего автоматически включится охлаждающий блок. Как заявляет производитель, кулер совместим практически с любым смартфоном. Его использование позволяет снизить температуру смартфона на существенные 20 градусов Цельсия (в зависимости от настроек). Это позволяет процессору работать на более высокой частоте, избегать троттлинга и обеспечивать более высокую производительность и стабильность в играх. Однако во время такого охлаждения смартфон нельзя заряжать.

Внешний жидкостный кулер для смартфонов OnePlus 45W Liquid Cooler должен выйти на рынок уже в 2023 году, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Вместе с тем на Mobile World Congress 2023 компания OnePlus подтвердила циркулировавшие ранее слухи и заявила о намерении выпустить собственный складной смартфон. Такое устройство должно появиться на рынке во второй половине 2023 года. Пока что OnePlus не спешит делиться подробностями о своём грядущем складном смартфоне, однако заявляет, что это будет модель флагманского уровня. Более подробные сведения планируется предоставить в ближайшие месяцы.

Источник: neowin, engadget