OnePlus представил «бюджетный» флагман 9RT на базе Snapdragon 888 и TWS-наушники Buds Z2

Бренд OnePlus провел в Китае презентацию, на которой представил «народный» флагман OnePlus 9RT и полностью беспроводные наушники Buds Z2 — это первые мобильные новинки после недавнего объединения с Oppo.

OnePlus 9RT

OnePlus 9RT — обновление модели OnePlus 9R, выпущенной в рамках основой линейки в начале 2021 года. Новинка выделяется слегка обновленным дизайном и улучшенными характеристиками — SoC Snapdragon 888 вместо 870, оперативная память LPDDR5 и 50-Мп сенсор Sony IMX766, дополненный объективом с оптической стабилизацией, в основной камере. Среди других особенностей — улучшенная система охлаждения Space Cooling с увеличенным радиатором, рассеивающим тепло на 20% эффективнее, и три антенны Wi-Fi в разных частях корпуса для обеспечения стабильного соединения.

Новенький OnePlus 9RT по характеристикам и возможностям почти не уступает базовому OnePlus 9, но стоит дешевле — 3299 юаней (13 454 грн по текущему курсу) за базовую конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Также доступны варианты 8/256 ГБ и 12/256 ГБ — 3 499 юаней (14 269 грн) и 3 799 юаней (15 492 грн) соответственно. В Китае OnePlus 9RT поступят в продаже с 19 октября в серебристом и черном вариантах корпуса.

С подробными техническими характеристиками OnePlus 9RT можно ознакомиться ниже:

OnePlus Buds Z2

Вместе со смартфоном OnePlus 9RT бренд представил полностью беспроводные наушники Buds Z2. Как и прошлое поколение Buds Z1, новые выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек, но выделяются более компактным корпусом и улучшенными характеристиками. Новая модель оснащается 11-миллиметровыми динамическими излучателями и массивом из трех микрофонов для оптимизации системы активного шумоподавления. Время задержки вывода сигнала благодаря поддержке Bluetooth 5.2 сократилось со 103 до 94 мс, а автономность увеличилась до 38 часов (без ANC с зарядным кейсом). Всего 10 минут на зарядке в кейсе могут обеспечить 5 часов работы в режиме воспроизведения музыки. Степень влагозащиты — по-прежнему IP55. То есть, наушникам не страшны сильный дождь и ветер с пылью. Рекомендованная цена — 499 юаней (2 035 грн). На выбор есть два цвета корпуса — Obsidian Black и Pearl White.

Подробностей о ценах и доступности OnePlus 9RT и OnePlus Buds Z2 для международного рынка пока нет. Будут ли новинки официально продаваться в Украине, пока тоже неизвестно, но этим летом бренд вышел на украинский рынок, так что шанс есть.