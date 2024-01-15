OpenAI ослабила ограничение военного использования ChatGPT – но не сняла полностью

OpenAI ослабила ограничение использования ChatGPT в военных целях. В необъявленном обновлении политики использования 10 января OpenAI отменила широкий запрет на использование технологии для военных дел. Новый текст все еще запрещает использовать OpenAI для разработки оружия, травмирования людей или уничтожения имущества.

Новая политика использования OpenAI теперь включает такие принципы, как «Не наноси вред другим» – широкие в применении, легко понятные и актуальные во многих контекстах. Также список содержит запрет конкретных случаев, таких как разработка или использование оружия.

Некоторые эксперты по искусственному интеллекту обеспокоены тем, что обновленная политика OpenAI слишком обобщена, особенно ввиду того, что технология искусственного интеллекта уже используется во время конфликта в Газе. Израильские военные заявили, что использовали искусственный интеллект для определения целей бомбардировки на территории Палестины. Эксперты отмечают, что обновленная политика все еще достаточно расплывчата и зависима от трактовки. Также есть вопросы, как компания намерена обеспечивать ее выполнение.

Хотя OpenAI не раскрывает цели обновления политики использования, изменения потенциально могут открыть двери для будущих контрактов с военными. Представитель OpenAI говорит, что существуют случаи использования ИИ в вопросах национальной безопасности, которые соответствуют миссии компании, что отчасти привело к изменениям. Например, OpenAI уже сотрудничает с Агентством перспективных оборонных исследований, чтобы стимулировать создание новых инструментов кибербезопасности для защиты программного обеспечения с открытым кодом, от которого зависит критическая инфраструктура и отрасли.

Источник: Business Insider

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