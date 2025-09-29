OpenAI ответила, почему "тупеет" ChatGPT: переключение моделей для чувствительного контента

Ранее пользователи заметили ухудшение работы ChatGPT, некоторые даже собирались отменить подписку. OpenAI опубликовала объяснение, которое, кажется, не убедило подписчиков.

Пользователи отчасти были правы, когда подозревали связь ухудшения ответов с изменениями после сообщений о самоубийстве и проблемы людей с чувствительной психикой из-за использования ChatGPT. Руководитель разработки и вице-президент OpenAI Ник Терли объяснил ситуацию работой по усовершенствованию реакции чатбота на чувствительные темы.

We’ve seen the strong reactions to 4o responses and want to explain what is happening. — Nick Turley (@nickaturley) September 27, 2025

«Мы видели бурную реакцию на ответы 4o и хотим объяснить, что происходит. Мы начали тестирование новой системы безопасной маршрутизации в ChatGPT. Как мы уже упоминали ранее, когда разговоры касаются деликатных и эмоциональных тем, система может переключаться посреди чата на модель рассуждения или GPT-5, разработанную для обработки этих контекстов с особой осторожностью. Это похоже на то, как мы направляем разговоры, требующие дополнительного обдумывания, к нашим моделям рассуждения; наша цель — всегда предоставлять ответы, соответствующие нашей спецификации модели», — написал Терли в X (развернутый ответ в комментариях).

Он отмечает, что маршрутизация каждого сообщения происходит отдельно, с временным переключением на другую модель, о чем будет сообщать ChatGPT. Как следует из объяснения, эти изменения пока ограничены частью пользователей, с целью изучения реакции «перед более широким развертыванием». Для дополнительной и более подробной информации Терли порекомендовал публикацию OpenAI от 2 сентября «Создание более полезного опыта ChatGPT для всех».

Однако судя по реакциям комментаторов, таким ответом довольны не все. Говорят, что «фактический опыт использования этого метода крайне плох», поскольку он также приводит к многим ошибкам. Есть также мнение о дискриминационном отрезании слишком эмоциональных пользователей или тем от лучшей модели: «Нельзя упоминать никаких слов, которые бы даже косвенно вызывали эмоции».

«Я благодарен за разъяснения, но категорически не согласен с текущей политикой автоматического перенаправления разговоров, содержащих эмоциональные или «чувствительные» темы, в другую модель. Во-первых, я взрослый пользователь, и я ожидаю, что ко мне будут относиться с уважением и я буду иметь собственную свободу действий», — пишет комментатор Джи Юй.

Многие пользователи высказывают мнение, что ChatGPT практически воспринимает «непринужденную дружескую речь» как эмоциональное поведение. Фраза «я устал, дай мне немного отдохнуть» сразу же вызвала переключение на GPT-5 у одного из них. Комментаторы отмечают, что, пожалуй, не стоит перенаправлять любой разговор с намеком на эмоции, пока он не касается действительно критических тем. Фактически, те, кто выбрал модель GPT-4o, все равно получают пятую версию, с ее особенностями и недостатками, которые ранее вызвали волну возмущения.