OpenAI представила ChatGPT Pulse — теперь чат-бот будет писать вам сам и с утра

ChatGPT получил новую функцию, которая делает его проактивным — чат-бот будет проводить «ночные» исследования на основе ваших запросов и подключенных приложений, чтобы предоставлять персонализированные отчеты утром.

Сейчас режим ChatGPT Pulse доступен только в подписке Pro за $200 в месяц на мобильных устройствах, а впоследствии распространится на пользователей тарифа Plus.

Как это работает?

ChatGPT Pulse каждый вечер анализирует историю ваших последних чатов, сохраненные настройки и дополнительные подключенные приложения (например, Gmail или Google Календарь), а на утро выдает «визуальные карточки» — небольшие иллюстрированные квадратики со сводными темами, например предложения для ужина, советы для путешествий и тому подобное.

Если нажать на одну из карточек, откроется подробная информация. Пользователи смогут оставлять отзывы, пока только с оценкой «нравится/не нравится» и запрашивать конкретные темы с помощью кнопки «curate».

Отчеты появляются раз в день и исчезают через 24 часа, если пользователи не сохранят их или не зададут дополнительные вопросы.

Важно: интеграции программ стандартно отключены и их можно в любой момент активировать или деактивировать в настройках.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал на X, что Pulse — его любимая функция ChatGPT в настоящее время, которая сигнализирует о будущем переходе чат-бота к технологии «проактивной» и «чрезвычайно персонализированной».

Today we are launching my favorite feature of ChatGPT so far, called Pulse. It is initially available to Pro subscribers. Pulse works for you overnight, and keeps thinking about your interests, your connected data, your recent chats, and more. Every morning, you get a… — Sam Altman (@sama) September 25, 2025

Напомним, что ранее на этой неделе OpenAI анонсировала ряд новых функций ChatGPT, которые будут ограничены платными подписками, или же будут взимать дополнительную плату в бесплатном режиме, из-за «дорогой эксплуатации». По слухам, одним из таких обновлений станет доступ к видеогенератору Sora 2.

Источник: OpenAI