OpenAI представила ChatGPT Pulse — теперь чат-бот будет писать вам сам и с утра

Катерина Даньшина

ChatGPT получил новую функцию, которая делает его проактивным — чат-бот будет проводить «ночные» исследования на основе ваших запросов и подключенных приложений, чтобы предоставлять персонализированные отчеты утром.

Сейчас режим ChatGPT Pulse доступен только в подписке Pro за $200 в месяц на мобильных устройствах, а впоследствии распространится на пользователей тарифа Plus.

Как это работает?

ChatGPT Pulse каждый вечер анализирует историю ваших последних чатов, сохраненные настройки и дополнительные подключенные приложения (например, Gmail или Google Календарь), а на утро выдает «визуальные карточки» — небольшие иллюстрированные квадратики со сводными темами, например предложения для ужина, советы для путешествий и тому подобное.

Если нажать на одну из карточек, откроется подробная информация. Пользователи смогут оставлять отзывы, пока только с оценкой «нравится/не нравится» и запрашивать конкретные темы с помощью кнопки «curate».

Отчеты появляются раз в день и исчезают через 24 часа, если пользователи не сохранят их или не зададут дополнительные вопросы.

Важно: интеграции программ стандартно отключены и их можно в любой момент активировать или деактивировать в настройках.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал на X, что Pulse — его любимая функция ChatGPT в настоящее время, которая сигнализирует о будущем переходе чат-бота к технологии «проактивной» и «чрезвычайно персонализированной».

iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування

Напомним, что ранее на этой неделе OpenAI анонсировала ряд новых функций ChatGPT, которые будут ограничены платными подписками, или же будут взимать дополнительную плату в бесплатном режиме, из-за «дорогой эксплуатации». По слухам, одним из таких обновлений станет доступ к видеогенератору Sora 2.

DeepSeek не любит «врагов» Китая: отчет показал, что ИИ выдает вдвое худшие результаты для Тайваня и других

Источник: OpenAI

