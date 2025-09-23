Новости ИИ 23.09.2025 comment views icon

OpenAI запускает дополнительные "платные" функции для ChatGPT

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман анонсировал новые функции ChatGPT, которые будут «дороже в эксплуатации», поэтому предназначены для тарифа Pro или же за дополнительную плату для остальных пользователей.

«В течение следующих нескольких недель мы запускаем некоторые новые предложения, требующие много ресурсов», пишет Альтман. «Из-за связанных с этим расходов некоторые функции сначала будут доступны только подписчикам Pro, а некоторые новые продукты будут иметь дополнительные сборы».

Это не первый раз, когда пользователи ChatGPT Pro получают эксклюзивный доступ к новым функциям, требующим больших ресурсов. Среди примеров: первый агент искусственного интеллекта OpenAI Operator, инструмент Deep Research и модель GPT-4.5, еще до их широкого запуска. В случае GPT-5 доступность была общей, но владельцы ChatGPT Pro получили более высокие лимиты.

Альтман не уточнил, какие именно инструменты будут доступны, но ИИ-инсайдер Тибор Блахо предполагает, что среди прочего речь идет о Sora 2. В коде веб-версии видеогенератора есть упоминания о «таинственном эксперименте NF2», к которым недавно добавились элементы и поддомены: Feed Page NF2, Composer, Recording и др., якобы намекающие на новый дизайн ленты с видео.

Ожидается, что новые функции анонсируют 6 октября, когда в Сан-Франциско начнется конференция для разработчиков OpenAI DevDay.

Напомним, что неделей ранее OpenAI представила GPT-5-Codex — ИИ-модель для программистов, которая работает до 7 часов автономно.

NVIDIA інвестує $100 млрд в OpenAI: нові ЦОД вимагатимуть 10 ГВт

