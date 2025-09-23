OpenAI запускает дополнительные "платные" функции для ChatGPT

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман анонсировал новые функции ChatGPT, которые будут «дороже в эксплуатации», поэтому предназначены для тарифа Pro или же за дополнительную плату для остальных пользователей.

«В течение следующих нескольких недель мы запускаем некоторые новые предложения, требующие много ресурсов», — пишет Альтман. «Из-за связанных с этим расходов некоторые функции сначала будут доступны только подписчикам Pro, а некоторые новые продукты будут иметь дополнительные сборы».

Это не первый раз, когда пользователи ChatGPT Pro получают эксклюзивный доступ к новым функциям, требующим больших ресурсов. Среди примеров: первый агент искусственного интеллекта OpenAI Operator, инструмент Deep Research и модель GPT-4.5, еще до их широкого запуска. В случае GPT-5 доступность была общей, но владельцы ChatGPT Pro получили более высокие лимиты.

Over the next few weeks, we are launching some new compute-intensive offerings. Because of the associated costs, some features will initially only be available to Pro subscribers, and some new products will have additional fees. Our intention remains to drive the cost of… — Sam Altman (@sama) September 21, 2025

Альтман не уточнил, какие именно инструменты будут доступны, но ИИ-инсайдер Тибор Блахо предполагает, что среди прочего речь идет о Sora 2. В коде веб-версии видеогенератора есть упоминания о «таинственном эксперименте NF2», к которым недавно добавились элементы и поддомены: Feed Page NF2, Composer, Recording и др., якобы намекающие на новый дизайн ленты с видео.

I’ve been observing this «NF2» experiment in the Sora web app for a while now, but there now seem to be related new subdomains and more mentions like new NF2 Feed Page, Web B, Composer, Recording, Accepted Invite, Fast Pass and more, possibly hinting at a new version of Sora pic.twitter.com/vSaT9qHwc2 — Tibor Blaho (@btibor91) September 22, 2025

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ожидается, что новые функции анонсируют 6 октября, когда в Сан-Франциско начнется конференция для разработчиков OpenAI DevDay.

Напомним, что неделей ранее OpenAI представила GPT-5-Codex — ИИ-модель для программистов, которая работает до 7 часов автономно.