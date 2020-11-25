Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в Донецкой и Луганской областях, теперь LTE-900 работает во всех областях страны

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) в Донецкой и Луганской областях, установив 21 и 18 базовых станций соответственно. Новое покрытие охватило скоростным интернетом 82 населенных пункта, где проживает почти 32 тысячи человек в Донецкой области и 75 населенных пунктов с 48 тысячами населения – в Луганской.

Теперь сеть LTE 900 МГц запущена во всех областях Украины, включение стартовало в июле текущего года и продвигалось поочередно с запада на восток. На сегодня сеть включает почти 800 базовых станций, которые покрывают свыше 4600 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,6 миллиона человек.

По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, что вчера «большая тройка» мобильных операторов Украины совместно с Минцифры подвела итоги внедрения 4G-сетей в диапазоне 900 МГц.

Источник: Vodafone Украина