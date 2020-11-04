За последний месяц Vodafone запустил 4G в диапазоне LTE 900 МГц в Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях

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Сегодня оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил сеть LTE 900 МГц в Харьковской области страны, при этом в октябре компания аналогичным образом улучшила мобильный интернет еще в пяти областях Украины, включая Кировоградскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Полтавскую.

В частности, в Харьковской области было установлено 43 базовые станции 900 МГц (LTE900), а новое покрытие охватило скоростным интернетом более 300 населенных пунктов, где проживает 122 тысячи человек.

В Кировоградской области установили 45 базовых новых станций, обеспечив 4G-интернетом 227 населенных пунктов, где проживает 118 тысяч человек. В Сумской области — 25 базовых станций для охвата 195 населенных пунктов, где проживает ориентировочно 62 тысячи человек. В Николаевской области — 39 базовых станций и 176 населенных пунктов, где проживает более 93 тысяч человек. В Черниговской — 38 базовых станций, 241 населенный пункт и 111 тысяч человек.

Таким образом на сегодняшний день оператор Vodafone Украина запустил более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3800 населенных пунктов страны. На этой территории проживает около 3,2 миллиона человек. Сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и городе Ивано-Франковск.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Источник: Vodafone Украина