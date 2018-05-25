Оператор Vodafone Украина снизил стоимость интернета в роуминге для контрактных клиентов

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С 1 июня 2018 года контрактные абоненты оператора мобильной связи Vodafone будут пользоваться мобильным интернетом в роуминге по более низким тарифам. В частности, стоимость пользования мобильным интернетом теперь составит 40 грн за каждые 100 МБ, новые базовые тарифы доступны в более чем 75 странах мира.

Отметим, что пакет услуг включает безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp и Skype. Безлимитный меседжинг предоставляет возможность неограниченно отправлять сообщения – текст и картинки – в роуминге. Ежедневная оплата 40 грн снимается при первом пользовании в сутки любым из мессенджеров: Viber, WhatsApp, Skype и/или интернетом.

Остальные условия базовых тарифов в роуминге остаются прежними. Клиентам Vodafone доступны звонки от 2 грн за минуту в 16 странах Европы, где работает Vodafone. Базовые тарифы активируются автоматически. Накануне поездки за рубеж контрактным абонентам стоит проверить, активирована ли услуга роуминга, это можно сделать с помощью USSD команды 11051# и кнопка вызова.

Напомним, что в апреле текущего года Vodafone представил обновленные роуминговые тарифы для клиентов предоплаты – базовые тарифы в роуминге в более чем 75 странах мира действуют при условии регистрации в любой сети.

Источник: Vodafone Украина