«Оппенгеймер» заработал $718 млн, попав в четверку самых кассовых фильмов года. «Барби» – приближается к первому месту с $1,28 млрд

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана успешно завершает пятые выходные проката с дополнением к международной кассе в размере $32 млн и глобальными сборами в $718 млн. «Барби» Грети Гервиг тем временем заработала еще $26,7 млн в очередной сессии, доведя общую касу до $1,279 млрд.

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Историческая драма Нолана стала 4-м самым кассовым фильмом режиссера в мире, опередив «Интерстеллар», а также 4-м по кассе фильмом 2023 года после «‎Братья Супер Марио в кино» ($1,35 млрд), «Стражи Галактики 3‎» ($845 млн) и «Барби». «Оппенгеймер» – это самый кассовый фильм режиссера на 50 зарубежных рынках, включая Германию, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

На этой неделе «Оппенгеймер» дебютирует в Италии и Греции, а премьера в Китае запланирована на 30 августа.

Романтическая комедия о куклах Mattel «Барби» тем временем добавила еще $26,7 млн из 75 рынков в 5 сессию проката, доведя международные сборы до $711,9 млн, а глобальные – до $1,279 млрд. Фильм Греты Гервиг стал второй крупнейшей лентой WB в мире и пятой лучшей в мире в целом. Это самая высокая прибыль студии на 30 рынках, включая Великобританию, Бразилию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и Польшу.

«Барби» стала самой успешной лентой Warner Bros. в Украине – кассовые сборы достигли ₴110 млн.

Другая работа WB «Мег 2: Впадина» собрала более $300 млн в мире, а совместная премьера с DC «Синий жук» достигла глобальных $43 млн, сместив в национальном прокате рекордсменку «Барби» ($25,4 млн против $21, 5 млн) – хотя сборы были меньшими, чем ожидалось. Производство третьего для DC фильма в 2023 году обошлось в $100 млн, немало стоила и реклама – поэтому ленте придется изрядно усилиться и надеяться на «сарафанное радио». Сейчас на Rotten Tomatoes лента имеет 76% от критиков и 92% от аудитории, наша рецензия ниже:

Основанный на реальной истории «Гран Туризмо» от Sony добавил $6,3 млн на 34 рынках с общими международными сборами в $22,7 млн. «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» сейчас имеет $376,4 млн в международной и $541 млн в глобальной мировой кассе.

Источник: Variety, Deadline