Oppo тоже показала складной смартфон с гибким экраном, который очень похож на Huawei Mate X

Пока сложно сказать, смогут ли в итоге складные смартфоны с гибкими экранами взлететь, дав рынку смартфонов столь необходимый толчок вперед. Но совершенно очевидно, что в обозримом будущем таких смартфонов будет представлено очень много, пускай и до серии доберутся лишь некоторые.

Вчера мы знакомились со складным смартфоном Huawei Mate X, которые при более высокой цене имеет ряд преимуществ (больший экран, меньшая толщина корпуса) над ранее представленным Samsung Galaxy Fold, а также видели несколько сгибаемых моделей TCL. Теперь же к числу производителей, обозначивших свои притязания на лидерство в сегменте складных смартфонов, присоединилась китайская компания Oppo (входит в концерн BBK Electronics вместе с Vivo и OnePlus), ранее показавшая смартфон, оснащенный камерой с 10-кратным зумом без потери качества. Изображения новинки опубликовал в социальной сети Weibo вице-президент компании Oppo Бриан Шен, дав ясно понять, что на рынок устройство выйдет еще не скоро.

Пока эти изображения прототипа — единственное, по чему можно оценивать устройство. Никаких подробностей о характеристиках производитель не привел. Как видим, с точки зрения концепции гибкий смартфон Oppo как две капли воды похож на представленный вчера Huawei Mate X, который можно будет купить по цене 2299 евро с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти в середине 2019 года. Здесь тоже используется огромный дисплей, который складывается наружу, а не внутрь. То есть, в сложенном состоянии — это смартфон с двумя экранами. На части корпуса, которая в сложенном состоянии не занята дисплеем, видна сдвоенная камера со светодиодной вспышкой.

Как уже отмечалось выше, вице-президент Oppo, как и LG ранее, заявил, что компания не собирается выпускать гибкий смартфон на рынок, пока не увидит достаточный спрос на такие устройства. То есть, если Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, провалятся в продажах, то Oppo вообще не станет выпускать свой гибкий смартфон.

К слову, известный сетевой информатор под ником Ice Universe в одном из своих последних сообщений в Twitter заявил, что в этом году будет выпущено 1 млн Samsung Galaxy Fold и еще 200 тыс. Huawei Mate X. Он также добавил, что пока только у Samsung и Huawei есть необходимые ресурсы и возможности для обеспечения стабильных поставок таких смартфонов. Но как же Xiaomi? Выходит, что китайский производитель тоже решил отложить выпуск своего складного планшета-смартфон, который на фоне остальных отличается экраном, сгибающимся с двух сторон.

Источник: The Verge