Oppo вместе с Kodak работает над новым флагманом с двумя 50-мегапиксельными камерами

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Известный инсайдер рассказал с китайской соцсети Weibo о том, что грядущий флагманский смартфон компании Oppo будет использовать два сенсора Sony IMX766.

Также сообщается, что китайский производитель сотрудничает с компанией Kodak с целью создать смартфон, который отдаёт дань уважения классическому дизайну камеры Kodak, как показано на изображении. Очевидно, такой смартфон должен обладать выдающимися возможностями камеры. Помочь в этом призваны два 50-мегапиксельных 1/1,5-дюймовых сенсора Sony IMX766. Помимо главного модуля такой сенсор получит и сверхширокоугольный модуль. По-видимому, в новинку из Oppo Find X3 Pro будут перенесены два оставшихся модуля: 13-мегапиксельный телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением и 3-мегапиксельный макро модуль.

Пока что нет сведений о других технических характеристиках и возможностях грядущего флагманского смартфона Oppo, разрабатываемого совместно с Kodak.

Источник: gsmarena