"Определенно, да!": экс-дизайнер квестов The Witcher 3 подтвердил много романов в вампирской The Blood of Dawnwalker

Маргарита Юзяк

Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker позволит игроку «закрутить» роман с персонажем… или персонажами.

Креативный директор Rebel Wolves и бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 Матеуш Томаскевич отвечал на вопросы New Game + Expo. Стримерша Luality поинтересовалась, стоит ли ожидать романтические линии, и разработчик ответил:

«Да, конечно!» — сказал он коротко.

Отдельных деталей студия не привела и пока что неизвестно, с кем именно можно будет «закрутить» роман. Хотя главный персонаж в The Blood of Dawnwalker имеет лишь 30 игровых дней в игре (правда они условны) для достижение главной цели, он сможет создать с персонажами нечто большее, чем просто общение.

Романтика была не единственной системой, о которой рассказал Томаскевич. Значительную часть разговора он посвятил главному антагонисту игры — вампиру Брэнсису, который выстроил вокруг себя квазирелигиозный культ. По задумке Rebel Wolves, этот злодей не просто ждет финальной схватки, а реагирует на действия игрока на протяжении всей игры.

Вампир Брэнсис в The Blood of Dawnwalker

Томаскевич объясняет, что в The Blood of Dawnwalker важно, как именно вы вмешиваетесь в дела антагониста. Если игрок начинает подрывать операции Брэнсиса в разных частях долины, тот постепенно отвечает.

«Во многих играх антагонисты существуют только для того, чтобы их победить. В большинстве игр ты делаешь, что хочешь, а враги реагируют на это минимально», — рассказывает креативный директор.

В этой игре все работает иначе. Как объясняет Томаскевич, каждое действие игрока повышает уровень так называемой скандальной славы. Чем она больше, тем строже становятся приказы Брэнсиса. На дорогах и в деревнях появляется больше солдат, патрули становятся более бдительными, а иногда власти даже блокируют целый город, чтобы ограничить свободу передвижения героя.

Поэтому сейчас мы подобрались к третьей интересной механике — поведение «верхушки». Их приказы влияют на весь открытый мир. Что-то меняется не локально, а в целом: появляются новые угрозы, вводятся ограничения или меняются привычные маршруты. Фактически состояние мира напрямую зависит от того, насколько игрок донимает главного врага.

The Blood of Dawnwalker планируют выпустить в течение этого года на PS5, Xbox Series XS и ПК (в Steam уже есть страница). Проект создает студия Rebel Wolves, которую основали бывшие ключевые разработчики The Witcher 3, в частности братья Конрад и Матеуш Томаскевичи.

Источник: PC Gamer

