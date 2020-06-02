Опубликован рейтинг лучших районов Киева: самый комфортный — Шевченковский, самый чистый — Деснянский, самый любимый — Соломенский [инфографика]





Сервис OLX Недвижимость провел опрос киевлян, в котором попытался определить самый комфортный для проживания район Киева, а также узнать достоинства и недостатки различных районов от их жителей. В результате самым комфортным для проживания районом стал Шевченковский, хотя в прошлом году он занимал только восьмую позицию. В Дарницком районе нравится жить молодежи, а возле Оболони предлагают построить аэропорт.

Полный рейтинг районов Киева по 5-балльной шкале выглядит следующим образом:

Шевченковский – 3,38 Оболонский – 3,28 Днепровский – 3,271 Дарницкий – 3,269 Деснянский – 3,26 Соломенский – 3,23 Печерский – 3,19 Голосеевский – 3,15 Святошинский – 3,083 Подольский – 3,08

На вопрос о том, что нужно сделать в их районе для ощущения полной безопасности, киевляне практически единогласно ответили, что улицы и дворы должны освещаться лучше, службы быстрого реагирования – работать оперативнее, а полицейских патрулей и камер видеонаблюдения нужно больше.

Статус самого безопасного района получил Шевченковский – 3,29 балла из 5, для ощущения большей безопасности тут советуют «перестать тревожиться». В Соломенском районе предлагают ходить с охраной и верить в порядочность людей, его оценили в 3,07 балла. Жители Подола для дополнительной безопасности предпочитают носить с собой газовый баллончик – 3,05. Чтобы чувствовать себя комфортнее в Святошинском районе, жители рекомендуют «ощущать себя в безопасности эмоционально» или набраться опыта – «прожить долгое время в этом районе» – 2,9 балла. Опаснее всего, по мнению киевлян, в Деснянском, он получил наименьшую оценку по этому критерию – 2,86.

Чтобы город стал опрятнее, по их мнению, стоит меньше мусорить и в целом быть осознаннее, а отходы – сортировать. Самым чистым районом, по результатам опроса OLX Недвижимость, стал Деснянский, набрав максимальные 3,29 балла из 5. Второе и третье места заняли Шевченковский и Дарницкий – 3,14 и 3,11 балла соответственно, при этом в первом хотят, чтобы у коммунальных предприятий появились конкуренты, а во втором просят решить вопрос с модернизацией Бортнической станции аэрации и фильтров на мусоросжигательном заводе. Жители Соломенского района еще больше обеспокоены вопросами чистоты и предлагают давать дворникам жилье бесплатно. Печерск оказался местом, где, по оценкам местных, сильно заметна нехватка сортировочных мусорных баков. По чистоте он на предпоследнем месте – 2,86 балла.

Что киевляне изменили бы в своем районе для максимально комфортной жизни? Жители Дарницкого, Соломенского, Оболони и Подола отвечают, что хотят больше зеленых зон. Примерно в половине районов, по мнению местных, стоит построить больше спортивных и детских площадок. Вопрос культурного досуга также открыт, ведь много где в столице таких мест не хватает. Самым инфраструктурно развитым считают Шевченковский район – 3,88 балла из 5. На втором месте по качеству инфраструктуры – Днепровский, 3,86 балла. Для максимально комфортной жизни тут предлагают создать искусственную волну для серфинга, а также вместо советских многоэтажек построить экодомики. Желания жителей Печерска реализовать проще – «чтобы был магазин АТБ, а не только Новус». К слову, Печерский и Дарницкий районы жители оценили одинаково – в 3,8 балла.

В один голос киевляне говорят о том, что городу нужно больше велодорожек и мест для парковки, а способы решения проблем с транспортной инфраструктурой несколько отличаются. В Деснянском, Соломенском и Подольском районах все еще считают, что «дела пойдут в гору» с открытием новых веток метро, при этом в Деснянском и Дарницком предлагают построить еще по одному мосту на правый берег. В Днепровском районе заметно неоднозначное отношение к маршруткам: здесь предлагают как их число увеличить, так и вовсе от них избавиться. При этом транспортная инфраструктура района стала самой удобной в столице – максимальные 3,13 балла. На Оболони, которая на втором месте (3,07), реже всего стоят в пробках, а еще лучше, по мнению местных, станет с открытием аэропорта. В Святошинском районе зазывают на сторону «эко» – жители здесь хотят видеть больше электромобилей. Сейчас же качество транспортной инфраструктуры здесь оценивают на 2,75 балла – ниже только в Голосеево (2,7) и на Подоле (2,61).

В опросе киевлянам также предложили рассказать о преимуществах своего района – иными словами, почему они в нем живут. Любовь к Соломенке, как оказалось, превосходит даже масштабы страны, ведь местные говорят, что это лучший район в мире. К слову, именно его чаще всего готовы рекомендовать для проживания, в рейтинге же районов по качеству жизни он на втором месте – 3,49 балла из 5. Голосеево выбирают из-за зелени и чистого воздуха, а из довольно необычных причин – «здесь рядом ипподром, а я занимаюсь лошадьми» – 3,46 балла. В Деснянском районе местным нравятся доступные цены на аренду, близость Днепра, Десенки и отсутствие промышленных предприятий – с 3,39 балла он на четвертом месте. В Дарницком живет много молодежи, поэтому такое соседство им по душе, и цены на аренду жилья довольно умеренны по сравнению с другими районами. Подол называют очень зеленым, а его преимуществом считают историчность и близость культурных локаций.

Источник: OLX