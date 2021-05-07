Опубликована схема платы с GPU Intel DG2-128EU, массовое производство видеочипов ожидается в конце года





На страницах ресурса Igor’sLAB была опубликована схема предполагаемой материнской платы ноутбука, который должен оснащаться 8-ядерным процессором Intel Tiger Lake-H и графическим процессором Intel DG2 (версия DG2-128EU в исполнении BGA1379).

Судя по схеме, на плате предусмотрено место для размещения шести модулей памяти. Графические карты Intel Xe на базе GPU DG2-128EU должны иметь до 4 ГБ памяти GDDR6, поэтому для самого графического процессора более чем достаточно двух модулей. Дополнительные четыре модуля могут представлять собой распаянную системную память.

Из других схем удалось узнать, что графические процессоры семейства Intel DG2 получили поддержку интерфейсов HDMI 2.0 и DisplayPort 2.0. Отсутствие поддержки HDMI 2.1 выглядит странно, но причиной тому может быть просто старая схема. Также сообщается о поддержке PCIe Gen4, но лишь с 12 линиями. Пока нет сведений о том, является ли такое количество линий типичным для всего семейства или относится лишь к конкретной версии GPU DG2. Фактически, серия будет представлена в трёх уровнях производительности, и для устройств начального уровня может и не потребоваться большое количество линий PCIe.

Ранее фигурировала информация, что семейство видеокарт на базе графических процессоров Intel DG2 будет представлено в виде пяти моделей. Флагманская версия получит 512 исполнительных блоков (4096 шейдерных блоков) и 16 ГБ памяти GDDR6. Однако новые слухи гласят, что на базе флагманского GPU SKU1 (также известного как вариант 512EU) может быть выпущена ещё одна модификация. Якобы Intel может также работать над вариантом 416EU, что позволит использовать не полностью функциональные графические процессоры.

Вопреки вчерашним новостям о том, что выход GPU Intel DG2 не за горами, в Igor’sLAB придерживаются менее оптимистичного прогноза. Сообщается, что видеочипы DG2 SKU4 и SKU5 должны поступить в массовое производство на протяжении 43-50 недель этого года (с конца октября до середины декабря). Модели SKU1, SKU2 и SKU3 должны перейти на этап массового производства ещё позже – с середины декабря.

Источник: videocardz