Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»
На сайте Intel появилась вакансия на должность старшего инженера по связям с разработчиками игр. Ссылку на вакансию разместил в сервисе микроблогов Twitter Пит Брубейкер, занимающий в Intel почти ту же должность – инженера по связям с разработчиками игр.
Come work with us at Intel! DG2 is right around the corner, it’s about to get exciting.https://t.co/qKjzlcsXmK
— Pete Brubaker (@pbrubaker) May 6, 2021
В своей публикации Пит Брубейкер заявляет, что выход графического процессора «DG2 уже не за горами» и ситуация скоро «станет захватывающей». Это далеко не официальное подтверждение даты запуска DG2, но такая публикация о многом говорит. Тот факт, что Intel активно ищет людей с опытом работы с разработчиками игр, свидетельствует – DG2 откроет для Intel новые игровые возможности. Фактически, этот видеочип наконец-то позволит запускать игры среднего и высокого класса исключительно на оборудовании Intel, что раньше было невозможно.
Графический процессор Intel DG2 должен появиться как на настольном, так и на мобильном рынках. Однако неясно, состоится ли такой выход одновременно для обоих сегментов. Хотя Intel неоднократно подтверждала, что GPU DG2 является продуктом 2021 года, она не уточняла, относится ли это к настольным или мобильным вариантам.
Согласно имеющейся информации, линейка дискретных графических процессоров Intel DG2 включает пять различных моделей, которые насчитывают от 96 до 512 исполнительных блоков. По слухам, флагманская версия с 512 исполнительными блоками будет на равных конкурировать с грядущей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Таким образом, устройство будет нацелено на производительный сегмент. Для среднего сегмента предусмотрены модели с 384 и 256 исполнительными блоками. Эти конфигурации могут быть дополнены памятью GDDR6 объёмом до 16 ГБ. Таким образом, можно ожидать, что грядущие дискретные видеокарты Intel будут активно конкурировать в играх при разрешениях 1080p и 1440p.
|Модели
|Исполнительные блоки
|Шейдерные блоки
|Память
|Шина памяти
|TGP (мобильная версия)
|TDP (настольная версия)
|SKU1
512
4096
16 ГБ GDDR6
256-битная
|~150 Вт
|~275 Вт
|SKU2
384
3072
12 ГБ GDDR6
192-битная
|НД
|НД
|SKU3
256
2048
8 ГБ GDDR6
128-битная
|НД
|НД
|SKU4
128
1024
4 ГБ GDDR6
64-битная
|НД
|НД
|SKU5
96
768
4 ГБ GDDR6
64-битная
|~120 Вт
|НД
Источник: videocardz