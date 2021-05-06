Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»





На сайте Intel появилась вакансия на должность старшего инженера по связям с разработчиками игр. Ссылку на вакансию разместил в сервисе микроблогов Twitter Пит Брубейкер, занимающий в Intel почти ту же должность – инженера по связям с разработчиками игр.

Come work with us at Intel! DG2 is right around the corner, it’s about to get exciting.https://t.co/qKjzlcsXmK — Pete Brubaker (@pbrubaker) May 6, 2021

В своей публикации Пит Брубейкер заявляет, что выход графического процессора «DG2 уже не за горами» и ситуация скоро «станет захватывающей». Это далеко не официальное подтверждение даты запуска DG2, но такая публикация о многом говорит. Тот факт, что Intel активно ищет людей с опытом работы с разработчиками игр, свидетельствует – DG2 откроет для Intel новые игровые возможности. Фактически, этот видеочип наконец-то позволит запускать игры среднего и высокого класса исключительно на оборудовании Intel, что раньше было невозможно.

Графический процессор Intel DG2 должен появиться как на настольном, так и на мобильном рынках. Однако неясно, состоится ли такой выход одновременно для обоих сегментов. Хотя Intel неоднократно подтверждала, что GPU DG2 является продуктом 2021 года, она не уточняла, относится ли это к настольным или мобильным вариантам.

Согласно имеющейся информации, линейка дискретных графических процессоров Intel DG2 включает пять различных моделей, которые насчитывают от 96 до 512 исполнительных блоков. По слухам, флагманская версия с 512 исполнительными блоками будет на равных конкурировать с грядущей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Таким образом, устройство будет нацелено на производительный сегмент. Для среднего сегмента предусмотрены модели с 384 и 256 исполнительными блоками. Эти конфигурации могут быть дополнены памятью GDDR6 объёмом до 16 ГБ. Таким образом, можно ожидать, что грядущие дискретные видеокарты Intel будут активно конкурировать в играх при разрешениях 1080p и 1440p.

Модели Исполнительные блоки Шейдерные блоки Память Шина памяти TGP (мобильная версия) TDP (настольная версия) SKU1 512 4096 16 ГБ GDDR6 256-битная ~150 Вт ~275 Вт SKU2 384 3072 12 ГБ GDDR6 192-битная НД НД SKU3 256 2048 8 ГБ GDDR6 128-битная НД НД SKU4 128 1024 4 ГБ GDDR6 64-битная НД НД SKU5 96 768 4 ГБ GDDR6 64-битная ~120 Вт НД

Источник: videocardz