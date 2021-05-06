Новости
Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»

Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»

Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»


На сайте Intel появилась вакансия на должность старшего инженера по связям с разработчиками игр. Ссылку на вакансию разместил в сервисе микроблогов Twitter Пит Брубейкер, занимающий в Intel почти ту же должность – инженера по связям с разработчиками игр.

В своей публикации Пит Брубейкер заявляет, что выход графического процессора «DG2 уже не за горами» и ситуация скоро «станет захватывающей». Это далеко не официальное подтверждение даты запуска DG2, но такая публикация о многом говорит. Тот факт, что Intel активно ищет людей с опытом работы с разработчиками игр, свидетельствует – DG2 откроет для Intel новые игровые возможности. Фактически, этот видеочип наконец-то позволит запускать игры среднего и высокого класса исключительно на оборудовании Intel, что раньше было невозможно.

Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»

Графический процессор Intel DG2 должен появиться как на настольном, так и на мобильном рынках. Однако неясно, состоится ли такой выход одновременно для обоих сегментов. Хотя Intel неоднократно подтверждала, что GPU DG2 является продуктом 2021 года, она не уточняла, относится ли это к настольным или мобильным вариантам.

Согласно имеющейся информации, линейка дискретных графических процессоров Intel DG2 включает пять различных моделей, которые насчитывают от 96 до 512 исполнительных блоков. По слухам, флагманская версия с 512 исполнительными блоками будет на равных конкурировать с грядущей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Таким образом, устройство будет нацелено на производительный сегмент. Для среднего сегмента предусмотрены модели с 384 и 256 исполнительными блоками. Эти конфигурации могут быть дополнены памятью GDDR6 объёмом до 16 ГБ. Таким образом, можно ожидать, что грядущие дискретные видеокарты Intel будут активно конкурировать в играх при разрешениях 1080p и 1440p.

МоделиИсполнительные блокиШейдерные блокиПамятьШина памятиTGP (мобильная версия)TDP (настольная версия)
SKU1
512
4096
16 ГБ GDDR6
256-битная
~150 Вт~275 Вт
SKU2
384
3072
12 ГБ GDDR6
192-битная
НДНД
SKU3
256
2048
8 ГБ GDDR6
128-битная
НДНД
SKU4
128
1024
4 ГБ GDDR6
64-битная
НДНД
SKU5
96
768
4 ГБ GDDR6
64-битная
~120 ВтНД

Источник: videocardz

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить