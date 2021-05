Семейство дискретных игровых графических процессоров Intel DG2 «не за горами»

На сайте Intel появилась вакансия на должность старшего инженера по связям с разработчиками игр. Ссылку на вакансию разместил в сервисе микроблогов Twitter Пит Брубейкер, занимающий в Intel почти ту же должность – инженера по связям с разработчиками игр.

Come work with us at Intel! DG2 is right around the corner, it’s about to get exciting.https://t.co/qKjzlcsXmK

— Pete Brubaker (@pbrubaker) May 6, 2021