Опубликовано 28-минутное геймплейное видео ПК-версии игры Days Gone





На YouTube-канале GameSpot было опубликовано новое видео, которое демонстрирует игровой процесс Days Gone. Видео длительностью 28 минут создано на базе ПК-версии игры. Для записи видео игрового процесса использовалась система с процессором Intel Core i9-9900K, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce 2080Ti.

Days Gone – это приключенческий боевик с открытым миром, действие которого происходит через 2 года после разрушительной глобальной пандемии. Неизвестный вирус вызывает у людей мутации, превращая их в агрессивных монстров. Немногие выжившие мигрируют подальше от больших городов, строят стены и совершают редкие вылазки за пределы относительно безопасной зоны в поисках припасов. В этой игре игрок берёт на себя роль Дикон Сент-Джон – охотника за головами, который сталкивается с жестокой борьбой за выживание в поисках причины для жизни.

Ранее игра Days Gone вышла для PlayStation 4, с её обзором можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов. В начале этого года было объявлено о выходе портированной версии для ПК. ПК-версия получит поддержку широкоформатных мониторов, разблокированную частоту кадров, улучшенную графику, повышенную детализацию объектов и ряд других улучшений. Игра Days Gone выйдет на ПК уже 18 мая.

Источник: dsogaming