Опубликованы цены видеокарт AMD серии Radeon RX 6600 — от $299

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По мере приближения сроков выхода новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT в сети появляется всё больше сведений об этих устройствах. На этот раз речь пойдёт о рекомендованной розничной цене, а также датах анонса и начала продаж.

Согласно имеющейся информации, цена базовой версии AMD Radeon RX 6600 составит $299, а более производительная модель Radeon RX 6600 XT получит ценник в $349. Цена Radeon RX 6600 XT якобы оправдана тем, что эта модель обеспечивает лучшую производительность, чем конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3060 с рекомендованной розничной ценой $329. Что касается трассировки лучей, то грядущая видеокарта AMD уступает версии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет $399. Первоначально AMD планировала установить для Radeon RX 6600 XT цену в $369, но компания не хотела, чтобы клиенты выбирали NVIDIA GeForce RTX 3060, которая имеет в 1,5 раза больше памяти (12 ГБ).

Следует отметить, что речь в данном случае идёт лишь о рекомендованной розничной цене производителя. В условиях нынешнего дефицита видеокарт фактическая стоимость устройства в рознице может быть заметно выше. По данным некоторых источников, цена AMD Radeon RX 6600 XT в Европе будет не ниже €499, что соответствует примерно $588 по нынешнему курсу.

Источники также подтверждают технические характеристики грядущей видеокарты Radeon RX 6600 XT. Как ожидается, она получит графический процессор Navi 23 с 32 исполнительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Устройство дополнено памятью GDDR6 объёмом 8 ГБ с шиной доступа 128 бит. В случае Radeon RX 6600 применяется графический процессор с частично деактивированными вычислительными блоками, в результате чего количество потоковых процессоров уменьшено до 1792.

Модель RX 6800 RX 6700 XT RX 6600 XT RX 6600 GPU Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Потоковые процессоры 3840 2560 2048 1792 Infinity Cache 128 МБ 96 МБ 32 МБ 32 МБ Повышенная частота 2105 МГц 2581 МГц НД НД Память 16 ГБ GDDR6 12 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 Шина памяти 256 бит 192 бит 128 бит 128 бит Пропускная способность памяти 512 ГБ/с 384 ГБ/с 256 ГБ/с 256 ГБ/с TBP 250 Вт 230 Вт НД НД Рекомендованная цена $579 $479 $349 $299

Как ожидается, официальный анонс видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT состоится 30 июля в рамках проведения мероприятия Chinajoy 2021, а выход новинок на рынок должен состояться 11 августа. Срок информационного эмбарго на публикацию обзоров закончится 6 августа.

Источник: videocardz