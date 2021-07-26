Опубликованы цены видеокарт AMD серии Radeon RX 6600 — от $299
По мере приближения сроков выхода новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT в сети появляется всё больше сведений об этих устройствах. На этот раз речь пойдёт о рекомендованной розничной цене, а также датах анонса и начала продаж.
Согласно имеющейся информации, цена базовой версии AMD Radeon RX 6600 составит $299, а более производительная модель Radeon RX 6600 XT получит ценник в $349. Цена Radeon RX 6600 XT якобы оправдана тем, что эта модель обеспечивает лучшую производительность, чем конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3060 с рекомендованной розничной ценой $329. Что касается трассировки лучей, то грядущая видеокарта AMD уступает версии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет $399. Первоначально AMD планировала установить для Radeon RX 6600 XT цену в $369, но компания не хотела, чтобы клиенты выбирали NVIDIA GeForce RTX 3060, которая имеет в 1,5 раза больше памяти (12 ГБ).
Следует отметить, что речь в данном случае идёт лишь о рекомендованной розничной цене производителя. В условиях нынешнего дефицита видеокарт фактическая стоимость устройства в рознице может быть заметно выше. По данным некоторых источников, цена AMD Radeon RX 6600 XT в Европе будет не ниже €499, что соответствует примерно $588 по нынешнему курсу.
Источники также подтверждают технические характеристики грядущей видеокарты Radeon RX 6600 XT. Как ожидается, она получит графический процессор Navi 23 с 32 исполнительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Устройство дополнено памятью GDDR6 объёмом 8 ГБ с шиной доступа 128 бит. В случае Radeon RX 6600 применяется графический процессор с частично деактивированными вычислительными блоками, в результате чего количество потоковых процессоров уменьшено до 1792.
|Модель
|RX 6800
|RX 6700 XT
|RX 6600 XT
|RX 6600
|GPU
|Navi 21 XL
|Navi 22 XT
|Navi 23 XT
|Navi 23 XL
|Потоковые процессоры
3840
2560
2048
1792
|Infinity Cache
128 МБ
96 МБ
32 МБ
32 МБ
|Повышенная частота
2105 МГц
2581 МГц
|НД
|НД
|Память
16 ГБ GDDR6
12 ГБ GDDR6
8 ГБ GDDR6
8 ГБ GDDR6
|Шина памяти
256 бит
192 бит
128 бит
128 бит
|Пропускная способность памяти
512 ГБ/с
384 ГБ/с
256 ГБ/с
256 ГБ/с
|TBP
250 Вт
230 Вт
|НД
|НД
|Рекомендованная цена
$579
$479
$349
$299
Как ожидается, официальный анонс видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT состоится 30 июля в рамках проведения мероприятия Chinajoy 2021, а выход новинок на рынок должен состояться 11 августа. Срок информационного эмбарго на публикацию обзоров закончится 6 августа.
Источник: videocardz