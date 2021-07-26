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Опубликованы цены видеокарт AMD серии Radeon RX 6600 — от $299

Опубликованы цены видеокарт AMD серии Radeon RX 6600 — от $299

Опубликованы цены видеокарт AMD серии Radeon RX 6600 — от $299


По мере приближения сроков выхода новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT в сети появляется всё больше сведений об этих устройствах. На этот раз речь пойдёт о рекомендованной розничной цене, а также датах анонса и начала продаж.

Согласно имеющейся информации, цена базовой версии AMD Radeon RX 6600 составит $299, а более производительная модель Radeon RX 6600 XT получит ценник в $349. Цена Radeon RX 6600 XT якобы оправдана тем, что эта модель обеспечивает лучшую производительность, чем конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3060 с рекомендованной розничной ценой $329. Что касается трассировки лучей, то грядущая видеокарта AMD уступает версии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет $399. Первоначально AMD планировала установить для Radeon RX 6600 XT цену в $369, но компания не хотела, чтобы клиенты выбирали NVIDIA GeForce RTX 3060, которая имеет в 1,5 раза больше памяти (12 ГБ).

Следует отметить, что речь в данном случае идёт лишь о рекомендованной розничной цене производителя. В условиях нынешнего дефицита видеокарт фактическая стоимость устройства в рознице может быть заметно выше. По данным некоторых источников, цена AMD Radeon RX 6600 XT в Европе будет не ниже €499, что соответствует примерно $588 по нынешнему курсу.

Источники также подтверждают технические характеристики грядущей видеокарты Radeon RX 6600 XT. Как ожидается, она получит графический процессор Navi 23 с 32 исполнительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Устройство дополнено памятью GDDR6 объёмом 8 ГБ с шиной доступа 128 бит. В случае Radeon RX 6600 применяется графический процессор с частично деактивированными вычислительными блоками, в результате чего количество потоковых процессоров уменьшено до 1792.

МодельRX 6800RX 6700 XTRX 6600 XTRX 6600
GPUNavi 21 XLNavi 22 XTNavi 23 XTNavi 23 XL
Потоковые процессоры
3840
2560
2048
1792
Infinity Cache
128 МБ
96 МБ
32 МБ
32 МБ
Повышенная частота
2105 МГц
2581 МГц
НДНД
Память
16 ГБ GDDR6
12 ГБ GDDR6
8 ГБ GDDR6
8 ГБ GDDR6
Шина памяти
256 бит
192 бит
128 бит
128 бит
Пропускная способность памяти
512 ГБ/с
384 ГБ/с
256 ГБ/с
256 ГБ/с
TBP
250 Вт
230 Вт
НДНД
Рекомендованная цена
$579
$479
$349
$299

Как ожидается, официальный анонс видеокарт AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT состоится 30 июля в рамках проведения мероприятия Chinajoy 2021, а выход новинок на рынок должен состояться 11 августа. Срок информационного эмбарго на публикацию обзоров закончится 6 августа.

Источник: videocardz

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