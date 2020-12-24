Опубликованы скриншоты из CPU-Z с информацией об инженерных образцах процессоров Intel Core i9-11900K, i9-11900, i7-11700 (Rocket Lake)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Инсайдер с ресурса Chiphell заявляет, что он смог получить в своё распоряжение экземпляры трёх грядущих процессоров Intel семейства Rocket Lake. Речь идёт об инженерных образцах, чья частота, как правило, ограничена меньшими значениями по сравнению с коммерческими версиями, которые затем поступят в продажу. Тем не менее, уже можно ознакомиться с характеристиками этих устройств.

Все устройства являются 8-ядерными процессорами. При этом они поддерживают по 16 потоков инструкций. Для производства чипов используется 14-нанометровый технологический процесс.

Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900K работает на штатной частоте 3,4 ГГц и в Turbo режиме достигает частоты 4,8 ГГц. По слухам, коммерческая версия получит базовую частоту 3,5 ГГц, а благодаря технологии Thermal Velocity Boost сможет разгоняться до 5,3 ГГц. Показатель TDP составляет 125 Вт. По данным источника, инженерные образцы процессоров Core i9-11900 и Core i7-11700 работают на штатной 1,8 ГГц и на Turbo-частоте 4,4 ГГц. Оба чипа обладают показателем TDP 65 Вт. Также сообщается, что все устройства поддерживают профили памяти XMP с частотой до 4133 МГц.

Дополнительно источник опубликовал результаты тестирования процессора Intel Core i7-11700 в тесте Cinebench R20. Данный инженерный образец набрал 526 баллов в одноядерном тесте и 4672 балла в многоядерном режиме.

Источник утверждает, что данные экземпляры были куплены по цене $430, $350 и $235 за модели Core i9-11900K, Core i9-11900 и Core i7-11700, соответственно. Хотя инженерные образцы и не предназначены для продажи.

Источник: videocardz