Опубликованы патентные изображения потенциального складного смартфона Motorola RAZR 2019 с гибким экраном

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что легендарная раскладушка Motorola RAZR готовится вернуться на рынок в виде складного смартфона с гибким экраном в феврале. Теперь же источник обнаружил в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) патентные изображения Они дают представление о том, как может выглядеть потенциальная новинка.

Как видим, конкретно этот вариант предполагаемый вариант дизайна предусматривает использование вытянутого сгибаемого экрана с достаточно широким «подбородком» с выступом как у оригинального Motorola RAZR V3 в нижней части и «монобровью» вверху. Что интересно, весь вырез вверху экрана занимает отверстие разговорного динамика. То есть, фронтальной камере места не нашлось ни в вырезе, ни где-нибудь в другом месте. Этот дизайн явно не предполагает наличие фронтальной камеры в устройстве.

В самом центре по бокам видны петли, которые подтверждают складную конструкцию с экраном, сгибающимся внутрь.

Тыльная часть Motorola RAZR 2019 интересна тем, что демонстрируют особенности складной конструкции. По сути, устройство состоит из двух частей, соединенными специальным шарниром. Верхняя часть оснащена небольшим дополнительным дисплеем, как у оригинального Motorola RAZR V3. Там вполне может отображаться различная информация о звонках, сообщениях, уведомлениях приложений. Кроме того, не исключено, что посредством этого дисплея можно будет отвечать на сообщения и выполнять различные операции без необходимости раскрытия устройства для доступна к основному экрану.

Насколько можно судить из схематических изображений, сверху над дополнительным экраном расположится камера, в то время как в нижней его части может быть установлен сканер отпечатков пальцев.

На одном из изображений предполагаемый флагманский смартфон Motorola RAZR 2019 демонстрируется сбоку.

Ранее сообщалось, что Motorola RAZR 2019 выйдет ограниченной партией из 200 тыс. устройств, а цена за обновленную версию культовой раскладушки может достичь $1500. Анонс Motorola RAZR 2019 ожидается на грядущей выставке MWC 2019.

Источник: 91mobiles