Возвращение легенды. Новая «раскладушка» Motorola RAZR со сгибающимся экраном обойдется в $1500

Это изображение — просто фантазия на тему возможного дизайна нового Motorola RAZR на основе эскизов из патента

До этого момента мы неоднократно слышали о том, что легендарная раскладушка Motorola RAZR может вернуться на рынок в виде складного смартфона с гибким экраном. Об этом стали поговаривать еще в 2016 году, а затем в 2017 году исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин, беседуя с журналистами на MWC 2018, прямым текстом заявил, что компания не исключает повторного появления на рынке бренда Razr. Затем появились патентные заявки с эскизами, демонстрирующими возможный дизайн нового Motorola Razr со сгибающимся дисплеем. Теперь же издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании, пишет, это самое возвращение может произойти уже очень скоро.

Как сообщается, Lenovo, которая сейчас владеет брендом Motorola, ведет переговоры с американским оператором Verizon, рассчитывая начать эксклюзивные продажи обновленной легенды в США уже в феврале текущего года. С учетом этого вполне вероятным кажется анонс новинки на грядущей февральской выставке MWC 2019. Пока неясно на каком этапе готовности находится проект, сообщается лишь, что устройство активно тестируется разработчиками.

Что интересно, уже сейчас называется ориентировочная стоимость нового старого Motorola RAZR и она немаленькая — $1500. Впрочем, если ориентироваться на слухи, то примерно столько же Samsung планирует просить за свой сгибаемый смартфон Galaxy F, когда тот выйдет на рынок.

Также сообщается, что производитель собирается выпустить ограниченную партию смартфонов объемом около 200 тысяч устройств, что вполне логично. Сейчас сложно предсказать, как рынок воспримет подобные смартфоны.

Увы, никаких подробностей касательно технических характеристик потенциального складного Motorola RAZR с гибким экраном нет. О том, как он может выглядеть мы пока можем судить только по патентным заявкам.

Остается добавить, что это будет уже не первая попытка Motorola вернуть некогда невероятно успешный бренд RAZR на рынок. В 2011 и 2012 годах компания совместно с той же Verizon уже выпускала Droid RAZR.

Источник: The Verge и WSJ