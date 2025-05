Белла Рамзи из сериала The Last of Us претендует на роль Жанны д’Арк в новом фильме Warner Bros.

Звезда «Игры престолов» и «Одних из нас» (The Last of Us) Белла Рамзи, возможно, получила свою следующую роль — после Лианы Мормонт и Элли 21-летняя актриса попытается воплотить на экране французскую воительницу Жанну д’Арк в новом фильме Warner Bros.

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана (через World of Reel), срежиссирует ленту Баз Лурманн, известный байопиком «Элвис» и работой над фильмами «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби», тогда как Рамзи начала переговоры о главной роли (остальные кандидаты не раскрываются).

Будущую ленту определяют, как «эпическую историю о Жанне д’Арк, молодой французской крестьянке, которая верила, что Бог послал ее возглавить армию и спасти свою страну во время Столетней войны». Собственно, неизвестно что нового принесет экранизация, учитывая то, что в свое время историю воительницы на экран переносили Роберто Росселлини, Виктор Флеминг, Люк Бессон и относительно недавно Бруно Дюмон, но есть предположение, что по крайней мере выбором Рамзи на главную роль фильм привлечет к себе достаточно большое внимание.

Создателей сериала The Last of Us продолжают беспощадно критиковать за выбор актрисы на роль Элли, и со вторым сезоном эти упреки только усилились. Во второй игре персонажка уже выступала более взрослой и имела более физически развитый вид, тогда как Белла осталась при своих предыдущих параметрах, хотя и признавалась, что посещала изнурительные тренировки.

Сама актриса в недавнем интервью поделилась мыслями по поводу этих различий, и среди прочего сообщила, что удалилась из соцсетей из-за хейта.

«Я была очень зациклена на том, как Элли выглядит в игре… Даже в том, что касается мышц. Очевидно, мой тип телосложения другой. Очень сложно было избавиться от мысли, что я не похожа на образ, созданный для игры… Я много говорила об этом с Крейгом (Крейг Мезин, шоураннер), и он никогда не возлагал на меня таких ожиданий. Он хотел, чтобы я выглядела сильной и чувствовала себя сильной, чтобы это было в поведении, в осанке, в уверенности».

Следует отметить, что среди каста The Last Of Us досталось от фанов не только Рамзи, но и Кейтлин Дивер, которая появилась во втором сезоне в роли Эбби. В этом случае кроме критики относительно физического несоответствия образа из игры, актриса почему-то еще и получила порцию хейта за действия персонажа, из-за чего команде пришлось привлечь дополнительную охрану на съемку.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка Элли (Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2.

Второй сезон сериала The Last Of Us транслируется на HBO и Max с 13 апреля (с официальной украинской озвучкой сериал можно посмотреть на Megogo) — сейчас для просмотра доступны 4 эпизода из всего 7. Первые отзывы профильных изданий в целом вышли положительными, но с недовольством за оборванный финал; тогда как зрительская оценка приблизилась к катастрофическим 53% на Rotten Tomatoes (опять же преимущественно с критикой за каст).

Третий сезон официально в разработке, но, вероятно, дебютирует не раньше, чем через 2 года.