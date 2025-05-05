Белла Рамзи из сериала The Last of Us претендует на роль Жанны д’Арк в новом фильме Warner Bros.

Звезда «Игры престолов» и «Одних из нас» (The Last of Us) Белла Рамзи, возможно, получила свою следующую роль — после Лианы Мормонт и Элли 21-летняя актриса попытается воплотить на экране французскую воительницу Жанну д’Арк в новом фильме Warner Bros.

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана (через World of Reel), срежиссирует ленту Баз Лурманн, известный байопиком «Элвис» и работой над фильмами «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби», тогда как Рамзи начала переговоры о главной роли (остальные кандидаты не раскрываются).

Будущую ленту определяют, как «эпическую историю о Жанне д’Арк, молодой французской крестьянке, которая верила, что Бог послал ее возглавить армию и спасти свою страну во время Столетней войны». Собственно, неизвестно что нового принесет экранизация, учитывая то, что в свое время историю воительницы на экран переносили Роберто Росселлини, Виктор Флеминг, Люк Бессон и относительно недавно Бруно Дюмон, но есть предположение, что по крайней мере выбором Рамзи на главную роль фильм привлечет к себе достаточно большое внимание.

Создателей сериала The Last of Us продолжают беспощадно критиковать за выбор актрисы на роль Элли, и со вторым сезоном эти упреки только усилились. Во второй игре персонажка уже выступала более взрослой и имела более физически развитый вид, тогда как Белла осталась при своих предыдущих параметрах, хотя и признавалась, что посещала изнурительные тренировки.

Сама актриса в недавнем интервью поделилась мыслями по поводу этих различий, и среди прочего сообщила, что удалилась из соцсетей из-за хейта.