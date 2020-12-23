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От 849 евро до 1529 евро. Предварительные цены Samsung Galaxy S21 для Европы

От 849 евро до 1529 евро. Предварительные цены Samsung Galaxy S21 для Европы

От 849 евро до 1529 евро. Предварительные цены Samsung Galaxy S21 для Европы


Смартфоны Samsung Galaxy S21, как ожидается, покажут на онлайн-презентации Samsung Unpacked 14 января. О них мы знаем уже практически все, но пока не было данных о цене. И вот сейчас издание WinFuture.de восполнило пробел, опубликовав данные о европейских ценах.

Предварительные цены Galaxy S21 для европейской розницы:

  • Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 евро
  • Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 евро
  • Samsung Galaxy S21 Plus 128 ГБ — 1049 евро
  • Samsung Galaxy S21 Plus 256 ГБ — 1099 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1529 евро

Как обычно, в зависимости от регионов и особенностей налогообложения цена может немного отличаться. Но в целом можно ориентироваться на эти цены. Для сравнения, цены на актуальные модели S20 в Европе стартовали с €999 €1099 и €1299 за Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra в версиях с 5G на 128 ГБ соответственно. То есть, новое поколение окажется немного дешевле.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. Все что известно на данный момент о флагманской линейке смартфонов Galaxy S21 можно узнать из нашего предыдущего материала.

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