От 849 евро до 1529 евро. Предварительные цены Samsung Galaxy S21 для Европы





Смартфоны Samsung Galaxy S21, как ожидается, покажут на онлайн-презентации Samsung Unpacked 14 января. О них мы знаем уже практически все, но пока не было данных о цене. И вот сейчас издание WinFuture.de восполнило пробел, опубликовав данные о европейских ценах.

Предварительные цены Galaxy S21 для европейской розницы:

Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 евро

Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 евро

Samsung Galaxy S21 Plus 128 ГБ — 1049 евро

Samsung Galaxy S21 Plus 256 ГБ — 1099 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1529 евро

Как обычно, в зависимости от регионов и особенностей налогообложения цена может немного отличаться. Но в целом можно ориентироваться на эти цены. Для сравнения, цены на актуальные модели S20 в Европе стартовали с €999 €1099 и €1299 за Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra в версиях с 5G на 128 ГБ соответственно. То есть, новое поколение окажется немного дешевле.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. Все что известно на данный момент о флагманской линейке смартфонов Galaxy S21 можно узнать из нашего предыдущего материала.