От Galaxy Fold и Galaxy Z Flip 5G до Galaxy Z Fold2. Эволюция сгибающихся телефонов Samsung [Инфографика]





Первый серийный смартфон с гибким экраном Galaxy Fold вышел в 2019 году, а в этом году Samsung Electronics выпустила еще два телефона со складывающимися экранами нового форм-фактора, чтобы выйти за рамки текущих продуктов и предоставить абсолютно новый и захватывающий опыт. Проиллюстрировать ключевые особенности инновационных гибких телефонов Galaxy Fold, Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold2 призвана инфографика, которую мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

Новейший гибкий смартфон-планшет Galaxy Z Fold2 выделяется двумя экранами Infinity-O с тонкими рамками (6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым сгибаемым внутренним с ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass), скрытым самоочищающимся шарнирным механизмом (Hideaway Hinge), который позволяет не только сгибать и разгибать экран, но и фиксировать его под разными углами, и режимом Flex Mode с разделением интерфейса на две части.

Не так давно Samsung на видео в деталях рассказывала, как устроен шарнирный механизм складного смартфона Galaxy Z Fold2.

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В этом механизме, состоящем из двух частей с выступами и плоской поверхностью между ними, используется более 60 деталей. Во время складывания и раскладывания устройства соприкасаются наклонные поверхности выступов, а в режиме Flex — плоские части. То есть, устройство поддерживается в нужном положении не только магнитами, но и структурой шарнира. Зазоры слева и справа от шарнира, необходимые, чтобы устройство складывалось и раскладывалось, закрыты микрощетками с эластичными щетинками, которые предотвращают попадание пыли и мелкого мусора внутрь устройства.

В Украине продажи Galaxy Z Fold2 стартуют 28 сентября по цене 59 999 грн.

По прогнозу Display Supply Chain Consultants, в ближайшие 12 месяцев Samsung отгрузит 4 миллиона сгибающихся смартфонов и займет 80% мирового рынка.