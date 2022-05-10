Отчет Nintendo: 107 млн проданных Switch, $13 млрд дохода в год, свыше 30 млн копий игр Pokémon

Nintendo выпустила отчет о продажах за финансовый год, закончившийся 31 марта, в котором рассказали о $13 млрд доходов. Это меньше по сравнению с $13,48 млрд. годом ранее. Это можно связать с дефицитом полупроводников и большими продажами игры Animal Crossing в 2020 году, что в сравнении и дает такую разницы.

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Аналитики ожидали, что за четвертый финансовый квартал, закончившийся 31 марта, Nintendo отчитается о доходах в размере $3,34 млрд. За полный год аналитики ожидали выручку в размере $16,59 млрд.

Также операционная прибыль за полный финансовый год составила $4,54 млрд, что ниже, чем $4,91 млрд годом ранее. Прибыль, приходящаяся на владельцев материнской компании, составила $3,66 млрд по сравнению с $3,68 млрд годом ранее.

Продажи Switch превысили 107,6 миллиона единиц оборудования, а общий объем продаж обогнал продажи консоли Wii.

В четвертом финансовом квартале, закончившемся 31 марта, Nintendo поставила 4,1 миллиона консолей Switch, что означает, что за весь финансовый год компания продала 23,1 миллиона устройств. Это соответствует пересмотренному плану в 23 миллиона, но на 20% меньше, чем в прошлом году, из-за нехватки полупроводников.

В планах у Nintendo на новый финансовый год – поставки 21 миллиона консолей Switch, но прогнозируется снижение выручки и операционной прибыли. Это может означать, что цикл Switch, возможно, достиг своего пика. Nintendo рассчитывает продать в этом году 210 миллионов единиц программного обеспечения по сравнению с 235 миллионами в предыдущем году.

Компания ожидает результатов в области программного обеспечения от игры Nintendo Switch Sports (выпущенной в апреле), а также запланированных релизов «Xenoblade Chronicles 3» в июле и Splatoon 3 в сентябре. В конце 2022 года ожидается дебют Pokémon Scarlet и Pokémon Violet.

Но одной из самых успешных стала Pokémon Legends: Arceus, которой продали 12,6 миллиона единиц в течение квартала, а за год было продано более 30 миллионов копий игр серии.

Недавно выпущенные «Pokémon Legends: Arceus» и «Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl» стали лидерами продаж для бренда. Первую продали 12,64 миллионами копий, а вторую — 14,65 млн. Это впечатляющий результат для серии, благодаря которому продажи серии Pokémon достигли 27 млн. копий за год.

Но кроме того, на помощь серии пришли 3,18 млн. дополнительных копий «Pokémon Sword and Shield», 2,4 млн копий «New Pokémon Snap» и 1,25 млн. копий «Let’s Go, Pikachu/Eevee».

Еще один бестселлер – «Kirby and the Forgotten Land» – была продана в количестве более 2,1 млн. копий за первые две недели продаж. Эксклюзив для Switch дебютировал 25 марта. Это первый 3D-платформер Кирби.

Последняя часть франшизы, двухмерный сайдскроллер 2018 года Kirby Star Allies, продалась тиражом около 3,42 миллиона копий по состоянию на 31 декабря 2020 года. Эти цифры могут показаться небольшими по сравнению с тем, что могут сделать такие франшизы, как Pokémon, но Kirby всегда была более скромной серией.

В целом, в следующем финансовом году Nintendo ожидает выручку в размере $12,27 млрд, операционную прибыль в размере $3,84 млрд и прибыль, приходящуюся на владельцев материнской компании, в размере $2,61 млрд.