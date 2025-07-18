Новости Игры 18.07.2025 comment views icon

«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»

«Отец Elder Scrolls», который стоял за созданием первых частей культовой серии, отходит от разработки игр. Джулиан Лефей покидает игровую индустрию из-за рака.

К сожалению, создатель вынужден оставить свой последний проект The Wayward Realms до релиза (в конце расскажем о нем), говорит его коллега и друг Тед Петерсон из студии OnceLost Games. В последние годы Джулиан Лефей боролся с раком, но понял, что пришло время сосредоточиться на себе и близких. Как рассказал Петерсон в видео, Лефей ушел с должности технического директора в OnceLost Games «ради своего здоровья и чтобы прожить свои последние минуты в окружении близких».

Джулиан Лефей — главная движущая сила первой части Elder Scrolls

Его друг вспомнил, как начиналась их совместная история. Их первая встреча состоялась более 30 лет назад, когда еще юный Тед находился в поисках работы. Ему удалось договориться о собеседовании на должность младшего автора в Bethesda Softworks, когда он едва закончил колледж.

«Я никогда раньше не работал в компании, которая разрабатывает видеоигры. И когда я пришел, Джулиан сказал: «Если получишь работу — забудь о костюмах»», — вспоминает Тед Петерсон.

Свой путь в Bethesda Джулиан Лефей провел на должности главного инженера, а также считался главной движущей силой первой части Elder Scrolls — Arena. За его плечами были The Elder Scrolls 2: Daggerfall и Battlespire, прежде чем он покинул студию в 1998 году. Именно поэтому в сообществе его часто называют «отцом Elder Scrolls», хотя к хитовым Oblivion и Skyrim он не имеет отношения.

«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
Джулиан Лефей посередине кадра / Wikimedia Commons

Петерсон описывает Лефея как «эксцентричную фигуру», очень высокого и стройного, с забавной в свое время прической и крутым хакерским вайбом. Он вспомнил, что Arena изначально задумывалась как игра скорее о драках, но благодаря Лефею превратилась в RPG. И теперь серия Elder Scrolls всемирно известная игра, которая насчитывает миллионы фанатов из разных поколений и даже продолжает разрабатываться (со скоростью улитки).

«Я мог бы рассказать истории о нашей дружбе и о том, как мы недавно работали вместе с нашей командой над Wayward Realms в качестве креативных и технических директоров, но мне нужно перейти к сути. Джулиан мужественно борется с раком. Его врачи сообщили нам, что его время с нами ограничено, и мы готовимся попрощаться с настоящей легендой индустрии», — добавляет он.

Даже в таком состоянии Лефей до последнего продолжал работать над The Wayward Realms. Но теперь вынужден отойти от OnceLost Games ради здоровья. Петерсон призывает сообщество оставить слова поддержки: «Ваши слова поддержки значат больше, чем вы можете себе представить, не только для Джулиана, но и для всех нас, кто имел честь работать вместе с ним».

Разработчик также рассказал, что у команды уже была возможность попрощаться с Лефеем. Он сидел у его больничной койки и зачитывал сообщения от коллег вслух, а Джулиан диктовал ответы, «что довольно трудно сделать сквозь слезы». Видео заканчивается словами самого Лефея, которые он сказал команде во время последней встречи:

«Это личное. А если это не личное, то вы просто выполняете работу за плату, и у вас никогда не будет мотивации достичь значимой цели», — резюмировал Лефей.

Немного о The Wayward Realms — последнее творение «Отца Elder Scrolls»

Теперь, как обещали, немного расскажем о The Wayward Realms. Это масштабная фэнтезийная RPG, которая разворачивается на большом архипелаге с сотнями островов. Главный герой попадает туда, где десятки фракций соревнуются за власть, а его выборы будут иметь реальные последствия.

Тем не менее геймплей (на видео ниже) создан так, чтобы стать духовным преемником Daggerfall, сочетая классическую RPG-структуру с современной графикой на базе Unreal Engine 5. Игрок может исследовать мир, взаимодействовать с персонажами, создавать заклинания, лазить по зданиям, управлять лодками и влиять на сюжет через собственные решения. В игре классически доступны люди, эльфы, гномы — а также система репутации, классов и процедурно созданный мир.

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The Wayward Realms сейчас активно разрабатывают, и точная дата релиза еще не объявлена. На странице Steam она обозначена как «вскоре». Команда OnceLost Games в прошлом году запускала кампанию на Kickstarter, чтобы профинансировать ранний доступ. Им удалось собрать более $800 тысяч от почти 10 тысяч пользователей.

Источник: PC Gamer

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