Презентация iPhone 11: видео и текстовая трансляция (в эфире)





Сегодня в 20:00 по Киеву состоится презентация iPhone 11, а таже ещё двух смартфонов Apple: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как мы уже знаем, их стоимость будет варьироваться от $750 до $1300 в зависимости от версии. Кроме этого, компания должна представить пятое поколение умных часов Apple Watch. Впервые в истории, презентация iPhone 11 будет доступна на YouTube, так что на английском мероприятие сможет посмотреть больше желающих. Но если у вас не получится посмотреть видео, то в этой записи мы проведём нашу традиционную текстовую трансляцию.

Что касается iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, то на данный момент о них известно довольно много информации. Внешне модели изменятся не сильно, с фронтальной панели так точно, на ней всё ещё будет крупный вырез в экране для датчиков. А вот тыльная сторона получит новый блок камер, в iPhone 11 их будет две, а в 11 Pro и 11 Pro Max три. Соответственно, в старших моделях к широкоугольной и телефото камере впервые добавится сверхширокоугольная. iPhone 11 будет прямым продолжением iPhone Xr, но судя по смене названия, Apple больше не будет позиционировать эту модель как базовую. Скорее это будет «iPhone для всех», в то время как 11 Pro и 11 Pro Max станут предложением для тех пользователей, которым либо просто нужен самый дорогой iPhone, либо важны более продвинутые возможностей камеры.

Все новинки получат процессор A13, а также новый чип Matrix, который сможет улучшить возможности компьютерного зрения и производительность в задачах дополненной реальности. Дополнительно сообщается об улучшенной влагозащите, но не уточняется, для каких моделей она будет доступна. Во всех версиях решено отказаться от использования системы 3D Touch, она заменена системой Haptic Touch, которая дебютировала в iPhone XR в прошлом году. Поддержка связи 5G в этом году в iPhone не планируется. Что касается новой версии умных часов Apple Watch, которые могут быть представлены в этом году, то из аппаратных новшеств упоминается лишь о новых вариантах отделки корпуса. Прочие обновления будут сосредоточены вокруг улучшений программного обеспечения в watchOS 6.