Panasonic Toughbook FZ-T1 — защищенный Android-наладонник с 4G-модулем и поддержкой голосовых звонков по цене $1600

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Линейка устройств Toughbook хорошо известна по защищенных ноутбукам и планшетам компании Panasonic, однако далеко не все знают, что японский производитель выпускает в рамках данного семейства и более компактные устройства. К примеру, на днях Panasonic представил 5-дюймовый «наладонник» Toughbook FZ-T1 на основе Android стоимостью $1600.

Производитель позиционирует Panasonic Toughbook FZ-T1 как защищенное устройство для мобильных сотрудников, которое сочетает возможности смартфона и наладонного планшета. В частности, он умеет передавать голосовые звонки и цифровые данные, но при этом получил встроенный сканер штрих-кодов и целый ряд дополнительных аксессуаров. Устройство весом 240 грамм сертифицировано по стандартам MIL-STD-810G, а класс защиты IP68 позволяет без проблем выдерживать погружение в воду, падение с высоты 1,5 метра, а также температуру от -10 до +50 градусов.

Пятидюймовый дисплей с HD-разрешением 1280×720 точек поддерживает пассивный стилус и позволяет работать с ним даже под дождем в перчатках. В качестве аппаратной платформы используется четырехъядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 210, дополненный 2 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 16 ГБ. Батарея обеспечивает до 12 часов работы, при этом конструкция Panasonic Toughbook FZ-T1 позволяет осуществить «горячую замену» аккумулятора без выключения устройства.

Работает защищенный наладонник под управлением Android 8.1 Oreo, дополненной фирменной оболочкой Panasonic COMPASS 2.0 (Complete Android Security and Services). Пользователь также получает в свое распоряжение 8 Мп камеру и две настраиваемые клавиши на боковинах корпуса, которые можно назначить на выполнение часто используемых операций.

Собственно «наладонник» с Wi-Fi модулем обойдется покупателям в $1500, а «смартфонная версия» модели с 4G-модулем — в $1600, их продажи стартуют в Европе в августе и сентябре соответственно.

Источник: Gizmochina