Paramount анонсировала полнометражку «Baby Shark» и третий фильм про Соника с Идрисом Эльбой

Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» выйдет на экраны 8 апреля, но Paramount уже объявила о разработке третьего фильма про синего ёжика.

В новой экранизации должен появиться актер Идрис Эльба, который озвучивает красную ехидну Наклза. Но на презентации для инвесторов кинокомпания объявила еще и о выходе сериала, который полностью посвящен Наклзу. И озвучивать героя также будет звезда фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

#SonicMovie3 is officially in development from @ParamountPics and @SEGA! Plus, next year a new original #Knuckles series with @IdrisElba is coming to #ParamountPlus. #SonicMovie2 hits theaters April 8! pic.twitter.com/M0EM3NNd2p

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022