Paramount анонсировала полнометражку «Baby Shark» и третий фильм про Соника с Идрисом Эльбой

Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» выйдет на экраны 8 апреля, но Paramount уже объявила о разработке третьего фильма про синего ёжика.

В новой экранизации должен появиться актер Идрис Эльба, который озвучивает красную ехидну Наклза. Но на презентации для инвесторов кинокомпания объявила еще и о выходе сериала, который полностью посвящен Наклзу. И озвучивать героя также будет звезда фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Сериал дебютирует на стриминговом сервисе Paramount+ в 2023 году.

Кинокомпания объявила и о выходе на стриминговой платформе полнометражного фильма «Baby Shark». Клип на детскую песенку – первый в истории YouTube, набравший более 100 млрд. просмотров, – получит полноценную экранизацию в 2023 году.

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Как именно двухминутную песню хотят растянуть на кинотеатральную версию – неизвестно. Все подробности о проекте должны появиться позже.