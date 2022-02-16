Paramount анонсировала полнометражку «Baby Shark» и третий фильм про Соника с Идрисом Эльбой
Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» выйдет на экраны 8 апреля, но Paramount уже объявила о разработке третьего фильма про синего ёжика.
В новой экранизации должен появиться актер Идрис Эльба, который озвучивает красную ехидну Наклза. Но на презентации для инвесторов кинокомпания объявила еще и о выходе сериала, который полностью посвящен Наклзу. И озвучивать героя также будет звезда фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».
#SonicMovie3 is officially in development from @ParamountPics and @SEGA! Plus, next year a new original #Knuckles series with @IdrisElba is coming to #ParamountPlus. #SonicMovie2 hits theaters April 8! pic.twitter.com/M0EM3NNd2p
— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022
Сериал дебютирует на стриминговом сервисе Paramount+ в 2023 году.
Кинокомпания объявила и о выходе на стриминговой платформе полнометражного фильма «Baby Shark». Клип на детскую песенку – первый в истории YouTube, набравший более 100 млрд. просмотров, – получит полноценную экранизацию в 2023 году.
Как именно двухминутную песню хотят растянуть на кинотеатральную версию – неизвестно. Все подробности о проекте должны появиться позже.
Вышел первый полноценный трейлер фильма Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2», премьера — 8 апреля 2022 года