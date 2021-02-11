Фантастический фильм Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» выйдет в кинотеатрах 8 апреля 2022 года [тизер]

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Киностудия Paramount Pictures и компания Sega подтвердили начало работ над сиквелом фильма Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» почти год назад, а теперь мы знаем точную дату кинотеатрального релиза. Судя по короткому видеотизеру, вторая часть получит обычное номерное название без подзаголовков — Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2».

Напомним, что первую часть фильма Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» пришлось переделывать из-за резкой реакции фанатов на неканоничный образ главного героя. Однако в итоге трехмесячный тайм-аут пошел проекту на пользу и при бюджете всего $85 млн он собрал в прокате весьма неплохие $320 млн.

Над сиквелом работает та же команда в лице Джеффа Фаулера (режиссер) и Патрика Кейси с Джошем Миллером (сценаристы). К своим ролям также вернутся все главные герои, включая Соника, Джима Керри (Роботник), Джеймса Марсдена (Том Ваковски), Тику Самптер (Мэдди Ваковски) и других.





Напомним, что на прошлой неделе Netflix анонсировал анимационный сериал Sonic Prime о ёжике Сонике, первый сезон из 24 серий выйдет в 2022 году.

Источник: Polygon