Идрис Эльба озвучит Ехидну Наклза в фильме Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2», премьера которого назначена на 8 апреля 2022 года





Кинокомпания Paramount Pictures еще в прошлом году официально объявила о начале съемок сиквела фантастического фильма Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» по одноименной игровой франшизе компании Sega. Очевидно, что в продолжении появятся все главные герои первой части, однако благодаря сценам после титров мы узнали, что зрителя ждет еще как минимум один новый герой.

Как вы помните, это был Майлз «Тейлз» Прауэр (Miles «Tails» Prower) — антропоморфный лис с двумя хвостами, позволяющими ему летать. Однако утечка со съемочной площадки указала на то, что авторы также введут в повествование Ехидну Наклза (Knuckles the Echidna), который отличается повышенными силовыми характеристиками и перчатками-кастетами.

Кто озвучит персонажа Майлза все еще неизвестно, а вот актер для перевоплощения в Наклза уже найден и это довольно популярный актер Идрис Эльба, успевший подтвердить этот факт в своих соцсетях.

Над сиквелом работает та же команда в лице Джеффа Фаулера (режиссер) и Патрика Кейси с Джошем Миллером (сценаристы). К своим ролям вернутся все главные герои, включая Соника, Джима Керри (Роботник), Джеймса Марсдена (Том Ваковски), Тику Самптер (Мэдди Ваковски) и других. Премьера фильма Sonic the Hedgehog 2 / «Ёжик Соник 2» назначена на 8 апреля 2022 года.

Напомним, что первую часть фильма Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» пришлось переделывать из-за резкой реакции фанатов на неканоничный образ главного героя. Однако в итоге трехмесячный тайм-аут пошел проекту на пользу и при бюджете всего $85 млн он собрал в прокате весьма неплохие $320 млн.

Источник: Engadget