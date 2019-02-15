Пассажиры опоздавшего рейса Kyiv Boryspil Express смогут проходить упрощённую регистрацию на самолёт в «Борисполе»

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Пассажиры Kyiv Boryspil Express, которые из-за задержек экспресса будут опаздывать на рейс самолёта, смогут проходить упрощённую процедуру регистрации на самолёт в аэропорту «Борисполь». Об этом рассказал руководитель филиала «Юго-Западная железная дорога» Роман Веприцкий в интервью «5 каналу».

«У нас («Укрзалізниці» – ред.) с аэропортом есть договор, по которому пассажиры, опаздывающие на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолёт. У нас был случай, когда мы ненадолго остановились, сообщили в аэропорт фамилии пассажиров, которые опаздывали. Их там встретили, провели, и они спокойно полетели», – заявил Роман Веприцкий.

Напомним, скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express с билетами по 80 грн, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь», был запущен 30 ноября 2018 года.

По иронии судьбы в первый же день один из рельсобусов Pesa Bydgoszcz SA, эксплуатируемых на маршруте, сломался, вызвав двухчасовую задержку в расписании. Позже было еще несколько инцидентов, но в последнее время экспресс работает стабильно.

Источник: «Экономическая правда»