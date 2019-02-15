Пассажиры опоздавшего рейса Kyiv Boryspil Express смогут проходить упрощённую регистрацию на самолёт в «Борисполе»
Пассажиры Kyiv Boryspil Express, которые из-за задержек экспресса будут опаздывать на рейс самолёта, смогут проходить упрощённую процедуру регистрации на самолёт в аэропорту «Борисполь». Об этом рассказал руководитель филиала «Юго-Западная железная дорога» Роман Веприцкий в интервью «5 каналу».
«У нас («Укрзалізниці» – ред.) с аэропортом есть договор, по которому пассажиры, опаздывающие на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолёт. У нас был случай, когда мы ненадолго остановились, сообщили в аэропорт фамилии пассажиров, которые опаздывали. Их там встретили, провели, и они спокойно полетели», – заявил Роман Веприцкий.
Напомним, скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express с билетами по 80 грн, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь», был запущен 30 ноября 2018 года.
По иронии судьбы в первый же день один из рельсобусов Pesa Bydgoszcz SA, эксплуатируемых на маршруте, сломался, вызвав двухчасовую задержку в расписании. Позже было еще несколько инцидентов, но в последнее время экспресс работает стабильно.
Источник: «Экономическая правда»
- Сейчас Kyiv Boryspil Express функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. Полное расписание есть на сайте «Укрзалізниці».
- В нынешнем году «Укрзалізниця» планирует интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах.