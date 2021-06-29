Pavilion Aero 13 — самый лёгкий потребительский ноутбук HP по цене от $750

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания HP подготовила к выпуску новый ноутбук Pavilion Aero 13, который позиционируется в качестве наиболее лёгкого потребительского устройства в модельном ряду производителя. Масса этой 13-дюймовой модели составляет всего 987 г.

Несмотря на то, что данная новинка относится к бюджетной линейке Pavilion, она обладает рядом функций и возможностей, которые свойственны более дорогому сегменту. Помимо уже указанной небольшой массы устройство также обладает соотношением дисплея к размерам корпуса на уровне 90% — впервые для серии Pavilion. 13,3-дюймовый дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение 2.5K. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и характеризуется максимальной яркостью 400 нит.

Система выполнена на базе аппаратной платформы AMD и включает мобильные процессоры серии Ryzen 5000 вплоть до модели Ryzen 7 5800U. Продолжительность автономной работы может достигать 10,5 часа. Устройство доступно в четырёх цветах корпуса: Pale Rose Gold (золотисто-розовый), Warm Gold (золотистый), Ceramic White (белый) и Natural Silver (серебристый).

Новый ноутбук HP Pavilion Aero 13 поступит в продажу в июле по цене от $749.

Источник: The Verge