Передача паролей от стриминговых сервисов является незаконным и может считаться уголовным мошенничеством – правительство Великобритании

Огромное количество подписчиков стриминговых сервисов делятся своими паролями с друзьями и близкими. Netflix пытается бороться с этой практикой, и правительство Великобритании выступило в поддержку этой борьбы.

Управление интеллектуальной собственности правительства Великобритании в рамках совместной кампании с Meta опубликовало новое руководство по борьбе с пиратством. Оно призвано помочь людям избежать пиратства и контрафактных товаров в интернете. Большинство советов общеизвестны, но в разделе под заголовком «Пиратство» одним из перечисленных действий, нарушающих закон об авторском праве, является «распространение пароля для стриминговых сервисов».

«В уголовном и гражданском законодательстве существует ряд положений, которые могут применяться в случае обмена паролями, когда цель состоит в том, чтобы предоставить пользователю доступ к произведениям, защищённым авторским правом, без оплаты», — говорится в отдельном разъяснении ведомства. «Эти условия могут затрагивать нарушение договорных условий, мошенничество или вторичное нарушение авторских прав в зависимости от обстоятельств».

Королевская прокуратура Великобритании заявляет, что использование сервисов членского клуба без оплаты и без членства (это описание может быть применено к обмену паролями потоковых сервисов), является примером мошенничества.

Добавим, подобного мнения придерживаются и американские органы власти. В 2016 году федеральный апелляционный суд США подтвердил, что обмен паролями может считаться уголовным преступлением в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Вместе с тем правила большинства потоковых сервисов запрещают передачу паролей людям, не входящим в круг семьи подписчика. Хотя до недавнего времени компании закрывали глаза на эту практику, а в 2017 году сервис Netflix публично поощрял её.

Однако после первого в своей истории уменьшения базы подписчиков Netflix пытается бороться с обменом паролями, который происходит примерно в трети домохозяйств в США.

Источник: techspot