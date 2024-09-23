Первое видео разборки Apple iPhone 16 Pro открывает тайну кнопки фото

Недавно представленные Apple iPhone 16 уже несколько дней в продаже, поэтому появилась возможность посмотреть, что внутри. Первое видео показывает начинку iPhone 16 Pro и сравнивает ее с 15 Pro.
Видео также демонстрирует легкие и профессиональные способы попасть внутрь iPhone с помощью нагревательной поверхности и устройства для отделения крышки. Показано, как правильно снять батарею iPhone. Автор даже использует пленки, чтобы прикрыть объективы камер от пыли и повреждений на время разборки.
По сравнению с iPhone 15 Pro, материнская плата новинки меньше и плотнее упакована, а общая компоновка очень отличается. Также лучше реализовано рассеивание тепла, но ремонт может быть сложнее из-за более ограниченного внутреннего пространства.
Блок камер iPhone 16 Pro больше, из-за наличия 12 МП перископической телефотокамеры. Аккумулятор имеет емкость 3582 мАч — это на 9,4% больше, чем батарея предшественника (3274 мАч). В отличие от iPhone 15 Pro, он заключен в стальной корпус, который рассеивает тепло.
Внутренняя отделка смартфона выполнена из алюминия и графена. Apple заявляет, что новый корпус улучшает тепловые характеристики в пять раз. Кнопка управления камерой не снимается, она сварена лазером. Гибкий кабель зарядного порта отделен от микрофона, что улучшает ремонтопригодность.
Другое видео демонстрирует разборку «старшего брата», Apple iPhone 16 Pro Max.
Apple снова снижает производительность iPhone в iOS 18 — как семь лет назад
Источник: GSMArena
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: