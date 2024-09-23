Первое видео разборки Apple iPhone 16 Pro открывает тайну кнопки фото

Недавно представленные Apple iPhone 16 уже несколько дней в продаже, поэтому появилась возможность посмотреть, что внутри. Первое видео показывает начинку iPhone 16 Pro и сравнивает ее с 15 Pro.

Видео также демонстрирует легкие и профессиональные способы попасть внутрь iPhone с помощью нагревательной поверхности и устройства для отделения крышки. Показано, как правильно снять батарею iPhone. Автор даже использует пленки, чтобы прикрыть объективы камер от пыли и повреждений на время разборки.

По сравнению с iPhone 15 Pro, материнская плата новинки меньше и плотнее упакована, а общая компоновка очень отличается. Также лучше реализовано рассеивание тепла, но ремонт может быть сложнее из-за более ограниченного внутреннего пространства.

Блок камер iPhone 16 Pro больше, из-за наличия 12 МП перископической телефотокамеры. Аккумулятор имеет емкость 3582 мАч — это на 9,4% больше, чем батарея предшественника (3274 мАч). В отличие от iPhone 15 Pro, он заключен в стальной корпус, который рассеивает тепло.

Внутренняя отделка смартфона выполнена из алюминия и графена. Apple заявляет, что новый корпус улучшает тепловые характеристики в пять раз. Кнопка управления камерой не снимается, она сварена лазером. Гибкий кабель зарядного порта отделен от микрофона, что улучшает ремонтопригодность.

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Другое видео демонстрирует разборку «старшего брата», Apple iPhone 16 Pro Max.

Источник: GSMArena

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