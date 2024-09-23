Новости Технологии 23.09.2024 в 10:01 comment views icon

Apple снова снижает производительность iPhone в iOS 18 — как семь лет назад

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Андрій Русанов

Автор сайта

Apple снова снижает производительность iPhone в iOS 18 — как семь лет назад

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Похоже, Apple снова делает iPhone медленнее, чтобы уменьшить энергопотребление и максимизировать время работы аккумулятора. На этот раз с iOS 18.

Несколько дней назад Apple официально выпустила iOS 18. Операционная система для iPhone принесла много изменений, но кажется не все из них широко известны и приятны. Согласно тестам, сейчас процессоры медленнее повышают частоту, когда это необходимо. Также тесты демонстрируют снижение производительности Phone — Geekbench 6 теперь показывает более низкие одноядерные и многоядерные результаты по сравнению с тем, когда устройства работали под iOS 17.

Ютубер Geekerwan провел сравнительные тесты Apple iPhone 15 Pro Max и 14 Pro Max с предыдущей и новой ОС. Оригинальный видеоролик на китайском и приведенные скриншоты из него наглядно демонстрируют негативные изменения производительности.

Це ж було вже: Apple iOS 18 знижує продуктивність iPhone для більшої автономності

Итак, производительные ядра процессоров A17 Pro и A16 Bionic несколько задерживают повышение до максимальной производительности во время соответствующей нагрузки. Изменения в работе процессора и батареи приводят к снижению одноядерных и многоядерных результатов в Geekbench 6. С iOS 17 iPhone 15 Pro Max получил 2999 и 7779 баллов. С iOS 18 топовая модель Apple прошлого года набирает чуть ниже 2885 и 7476 баллов. Такое снижение вряд ли будет давать негативный эффект в реальных сценариях, а увеличение автономности может быть заметным.

Ранее у Apple возникали вполне реальные юридические проблемы из-за скрытой практики снижения производительности предыдущих поколений iPhone с новой iOS. В 2018 году компанию оштрафовали в Италии на €10 млн именно из-за этого. Еще в конце 2017 года Apple призналась в такой практике и, соответственно, в ее сокрытии. Ранее в этом году пользователи заметили снижение производительности iPhone, о чем писали в социальных сетях. Компания согласилась выплатить до $500 млн компенсации и позже позволила владельцам iPhone отключать снижение производительности. Апелляция, рассмотренная в 2020 году, оставила штраф в силе.

Это же было уже: после обновления до iOS 18 пользователи Apple iPhone жалуются на батарею

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Источник: Wccftech

 

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