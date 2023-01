Бюджетный чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 выйдет в двух версиях без существенных отличий – утечка

Материнские платы с системной логикой AMD A620 будут выпущены с модулем Promontory 21, который уже используется в сериях B650/X670, а также на основе нового чипа Promontory 22. Таким образом, в продаже будет по сути два варианта A620.

По сведениям HKEPC, второй вариант материнских плат появится на рынке позже Причем он будет обладать той же спецификацией, что и оригинальный чипсет A620, который должен быть запущен первым. Материнские платы на PROM21 и PROM22 получат одинаковые возможности, однако бюджетный чипсет не требует всех возможностей B650/X670 – вероятно, AMD удалит неиспользуемые функции в обновленной версии чипсета.

There will be two versions of the AMD A620 chip, the «Promontory 21» chip will be used at the beginning, and the new A620 chip (Promontory 22 ??) will be launched later with the same specifications.

