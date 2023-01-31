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Бюджетный чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 выйдет в двух версиях без существенных отличий – утечка

Бюджетный чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 выйдет в двух версиях без существенных отличий – утечка

Материнские платы с системной логикой AMD A620 будут выпущены с модулем Promontory 21, который уже используется в сериях B650/X670, а также на основе нового чипа Promontory 22. Таким образом, в продаже будет по сути два варианта A620.

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По сведениям HKEPC, второй вариант материнских плат появится на рынке позже Причем он будет обладать той же спецификацией, что и оригинальный чипсет A620, который должен быть запущен первым. Материнские платы на PROM21 и PROM22 получат одинаковые возможности, однако бюджетный чипсет не требует всех возможностей B650/X670 – вероятно, AMD удалит неиспользуемые функции в обновленной версии чипсета.

Материнские платы с чипсетом AMD A620 уже фигурировали в заявке EEC в этом месяце, но пока нет информации, когда и такие модели появятся в продаже. Эти платы, вероятно, будут иметь ограниченную поддержку нового стандарта PCIe Gen5 и лишатся возможностей разгона.

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1Бюджетный чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 выйдет в двух версиях без существенных отличий – утечка

Выпуск более дешевой серии A620 может помочь AMD выполнить свое обещание о стартовой цене материнской платы AM5 в $125. Самые дешевые материнские платы B650, доступные в настоящее время, стоят от $160. Кроме того, для платформы AM5 требуется память DDR5, которая хоть и дешевеет, но делает сборку дороже хорошо себя зарекомендовавшей платформы AM4/DDR4.

Неизвестно, будут ли как-то отличаться две версии чипсета A620 в практическом использовании, возможностях и цене. Скорее всего, речь идет о каких-то нюансах производства и экономии средств, которые не отразятся на потребителе.

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Источник: VideoCardz


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