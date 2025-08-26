Новости Кино 26.08.2025 comment views icon

Первые кадры фэнтези "100 ночей Херо" по графическому роману Изабель Гринберг с "современной" Шахерезадой

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первые кадры фэнтези "100 ночей Херо" по графическому роману Изабель Гринберг с "современной" Шахерезадой

Вышел первый трейлер фэнтезийного драмеди «100 ночей Херо» с Эммой Корин, Майкой Монро и Николасом Голицыным в главных ролях.

«100 ночей Херо» — это экранизация одноименного романа Изабель Гринберг, основанного на арабских сказках «Тысяча и одна ночь». Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной, где властвует деспотичный Бердман; тогда как в центре сюжета находится пари между двумя друзьями, Манфредом и Жеромом, где первый закладывается, что соблазнит жену второго, Черри, всего за 100 ночей. Если Манфред победит, то получит все богатства друга, тогда как его жену ожидает казнь.

Когда Жером уезжает, Чери остается запертой в отдаленном замке, разрываясь между симпатией к Манфреду и доверием к своей служанке (и, вероятно, любовнице) Херо, которая подозревает гостя в злом умысле.

Главные роли взяли на себя Эмма Корин (Херо), Николас Голицын (Манфред), Майка Монро (Черри), Амир Эль-Масри, Чарли XCX, Ричард Э. Грант и Фелисити Джонс. Срежиссировала фильм и адаптировала сценарий Джулия Джекман.

Перші кадри фентезі "100 ночей Геро" за графічним романом Ізабель Грінберг із "сучасною" Шехерезадою
Кадры фильма «100 ночей Херо»

Монро известна ролью агента Ли Харкер в прошлогоднем хорроре «Собиратель душ», Голицын появлялся в ромкомах «Пурпурные сердца» и «Красный, белый и королевский синий», а также сыграет главную роль в предстоящих «Властелинах вселенной», тогда как Корин наиболее известна ролью принцессы Дианы в сериале «Корона» и как Кассандра Нова из «Дэдпул и Росомаха».

«Если я не увижу даже намека на беременность после 101 ночи, то ты не увидишь следующей весны», — говорит муж Черри в трейлере. Персонаж Эммы Коррин отмечает, что это «очень специфическая вещь».

Далее видео демонстрирует кадры с актерским составом, где окровавленный Голицын держит в руках отрубленную голову оленя, а Чарли XCX играет на струнном инструменте.

Фильм «100 ночей Херо» дебютирует на Венецианском кинофестивале 6 сентября, тогда как мировой кинотеатральный прокат назначен на 5 декабря.

Источник: Deadline, EW

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Квентин Тарантино назвал тройку своих лучших фильмов — и "один, для которого он родился"
Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic
Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз
Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера
Стало хуже: «М3ГАН 2.0» разнесли на Rotten Tomatoes с 65% за отсутствие ужасов и запутанный сюжет, но есть «хорошая комедия»
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
«Формула-1» и Брэд Питт принесли первый кассовый хит для Apple — $144 млн на старте проката
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
Джонни Кейдж из «Мортал Комбат 2» получил страницу на IMDb и «фальшивый» тизер боевика со звездой «Пацанов»
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
"Голодные игры" возвращаются: начались съемки приквела "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем Эбернети
«Еще один миллиард Кэмерону»: вышел первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Фильм ужасов "Оружие" может получить приквел о тете Глэдис, — THR
Фильм ужасов "Оружие" уничтожил "Фантастическую четверку" на старте проката в 2,5 раза большей кассой
Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц
Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет
Первый взгляд на Киллиана Мерфи в драме «Стив» от Netflix — новой адаптации бестселлера Макса Портера
Нового «Супермена» одели в «плавки» в последний момент — Джеймс Ганн сомневался, но актер настоял
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить