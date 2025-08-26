Первые кадры фэнтези "100 ночей Херо" по графическому роману Изабель Гринберг с "современной" Шахерезадой

Вышел первый трейлер фэнтезийного драмеди «100 ночей Херо» с Эммой Корин, Майкой Монро и Николасом Голицыным в главных ролях.

«100 ночей Херо» — это экранизация одноименного романа Изабель Гринберг, основанного на арабских сказках «Тысяча и одна ночь». Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной, где властвует деспотичный Бердман; тогда как в центре сюжета находится пари между двумя друзьями, Манфредом и Жеромом, где первый закладывается, что соблазнит жену второго, Черри, всего за 100 ночей. Если Манфред победит, то получит все богатства друга, тогда как его жену ожидает казнь.

Когда Жером уезжает, Чери остается запертой в отдаленном замке, разрываясь между симпатией к Манфреду и доверием к своей служанке (и, вероятно, любовнице) Херо, которая подозревает гостя в злом умысле.

Главные роли взяли на себя Эмма Корин (Херо), Николас Голицын (Манфред), Майка Монро (Черри), Амир Эль-Масри, Чарли XCX, Ричард Э. Грант и Фелисити Джонс. Срежиссировала фильм и адаптировала сценарий Джулия Джекман.

Монро известна ролью агента Ли Харкер в прошлогоднем хорроре «Собиратель душ», Голицын появлялся в ромкомах «Пурпурные сердца» и «Красный, белый и королевский синий», а также сыграет главную роль в предстоящих «Властелинах вселенной», тогда как Корин наиболее известна ролью принцессы Дианы в сериале «Корона» и как Кассандра Нова из «Дэдпул и Росомаха».

«Если я не увижу даже намека на беременность после 101 ночи, то ты не увидишь следующей весны», — говорит муж Черри в трейлере. Персонаж Эммы Коррин отмечает, что это «очень специфическая вещь».

Далее видео демонстрирует кадры с актерским составом, где окровавленный Голицын держит в руках отрубленную голову оленя, а Чарли XCX играет на струнном инструменте.

Фильм «100 ночей Херо» дебютирует на Венецианском кинофестивале 6 сентября, тогда как мировой кинотеатральный прокат назначен на 5 декабря.

Источник: Deadline, EW