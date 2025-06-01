Первые минуты второго сезона «Уэнсдей» — Netflx показал очень оригинальные методы расследования

На Nerflix Tudum стриминг показал первые шесть минут второго сезона сериала «Уэнсдей». Девушка расследует преступление, но что-то пошло не так — у нее, или у преступника?

Венздей Аддамс проводит лето не за шалостями, а в расследовании. Она весьма необычным образом, недоступным для полиции, узнает подробности с места преступления, и направляется в логово маньяка. На своем пути персонаж Дженны Ортеги сдает службе безопасности аэропорта самую опасную запрещенную вещь — это не оружие, колдовские принадлежности и даже не Вещь.

Очень быстро и неожиданным образом Уэнсдей попадает в лапы преступника. Но ее не так просто застать врасплох. Девушка тоже способна на сюрпризы, и маньяк получил то, чего не ожидал. Небольшая история, но зритель понимает, что это только начало чего-то большего.

На своем шоу Netflx также побаловал зрителей живым выступлением Леди Гаги, которое началось с песни Zombieboy из ее нового альбома Mayhem. Во втором сезоне сериала поп-звезда сыграет Розалин Ротвуд, «легендарную учительницу Nevermore, пути которой пересекаются с Уэнсдей». Она появится во второй части второго сезона. Певица выступила вместе с танцорами, одетыми в стиле сериала, и также исполнила песни Bloody Mary, Goo Goo Muck и Abracadabra.

Среди прочих новых актеров «Уэнсдей» Осмент, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Стив Бушеми и Кристофер Ллойд. Также зрители вновь встретятся с Джой Сандей, Эммой Майерс, Луисом Гусманом, Исааком Ордоньесом, Фредом Армисеном и Кэтрин Зета-Джонс. Второй сезон выйдет в двух частях, начиная с 6 августа. Следующая часть появится 3 сентября.