Второй сезон «Уэнсдей» раскроет тайну богатства Адамсов — через загадочную бабушку Гризельду (новые кадры и тизер)

Netflix продолжает тизерить второй сезон фэнтези-сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли — публикацией новых кадров, закулисных видео и описаниями персонажей (причем некоторые еще до релиза помогают понять некоторые давние секреты семьи Адамсов).

Так, во втором сезоне появится бабушка Уэнсдей Хестер Фрамп (Гризельда), которую играет Джоанна Ламли, предлагая совершенно новый взгляд на персонажа. Во франшизе Хестер обычно показывали как маленькую, но крепкую ведьму — однако в сериале Netflix она предстает как роскошная женщина в возрасте и «богатая магнатка». Интересный момент, который объясняет, где семья Адамсов берет деньги, фактически нигде не работая и живя в роскошном особняке.

В описании Netflix Tudum указано, что Хестер является владелицей Frump Mortuaries — «одного из самых успешных предприятий страны, принадлежащих изгоям», а если точнее, фирмой похоронных услуг. Еще в первом сезоне персонаж Ксавье Торп в разговоре с Уэнсдей упоминал, что ее бабушка и его крестная мать путешествовали вместе по Европе — возможно речь шла именно о Гризельде (напомним, что актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье, был исключен из второго сезона из-за обвинений в домогательстве).

На данный момент мы уже видели несколько тизеров, которые, среди прочего, дразнили возвращение ужасного монстра-хайда и бывшего парня Уэнсдей Тайлера Гелпина, которого играет Хантер Дуэн, а также новую персонажку Айседору Капри — вероятно, родственницу дворецкого Адамсов Ларча, которая станет преподавательницей Невермора. В новом промо нам демонстрируют интервью с актерами, режиссером Тимом Бертоном, а также раскрывают некоторые нововведения сезона — Мортисия (Кэтрин Зета Джонс) теперь занимается фехтованием, а Пагсли (Исаак Ордоньес) поступает в школу своей сестры.

Here’s a deep dark look at the misery and mystery awaiting you in Wednesday Season 2. pic.twitter.com/J9EN7l5ENS

— Netflix (@netflix) May 20, 2025