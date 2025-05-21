Второй сезон «Уэнсдей» раскроет тайну богатства Адамсов — через загадочную бабушку Гризельду (новые кадры и тизер)

Netflix продолжает тизерить второй сезон фэнтези-сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли — публикацией новых кадров, закулисных видео и описаниями персонажей (причем некоторые еще до релиза помогают понять некоторые давние секреты семьи Адамсов).

Так, во втором сезоне появится бабушка Уэнсдей Хестер Фрамп (Гризельда), которую играет Джоанна Ламли, предлагая совершенно новый взгляд на персонажа. Во франшизе Хестер обычно показывали как маленькую, но крепкую ведьму — однако в сериале Netflix она предстает как роскошная женщина в возрасте и «богатая магнатка». Интересный момент, который объясняет, где семья Адамсов берет деньги, фактически нигде не работая и живя в роскошном особняке.

В описании Netflix Tudum указано, что Хестер является владелицей Frump Mortuaries — «одного из самых успешных предприятий страны, принадлежащих изгоям», а если точнее, фирмой похоронных услуг. Еще в первом сезоне персонаж Ксавье Торп в разговоре с Уэнсдей упоминал, что ее бабушка и его крестная мать путешествовали вместе по Европе — возможно речь шла именно о Гризельде (напомним, что актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье, был исключен из второго сезона из-за обвинений в домогательстве).

На данный момент мы уже видели несколько тизеров, которые, среди прочего, дразнили возвращение ужасного монстра-хайда и бывшего парня Уэнсдей Тайлера Гелпина, которого играет Хантер Дуэн, а также новую персонажку Айседору Капри — вероятно, родственницу дворецкого Адамсов Ларча, которая станет преподавательницей Невермора. В новом промо нам демонстрируют интервью с актерами, режиссером Тимом Бертоном, а также раскрывают некоторые нововведения сезона — Мортисия (Кэтрин Зета Джонс) теперь занимается фехтованием, а Пагсли (Исаак Ордоньес) поступает в школу своей сестры.

«Вот основные правила… Никакого зрительного контакта без разрешения», — предупреждает Уэнсдей своего младшего брата в его первый день в школе. «А Вещь отчитывается передо мной.

Here’s a deep dark look at the misery and mystery awaiting you in Wednesday Season 2. pic.twitter.com/J9EN7l5ENS — Netflix (@netflix) May 20, 2025

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Кроме вышеупомянутых во втором сезоне свои роли повторят Луис Гусман (Гомес Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Баркли), Муса Мостафа (Юджин Оттингер), Джорджи Фармер (Аякс Петрополус) и отец Тайлера Донован Галпин (Джейми Макшейн).

Среди новичков: Кристофер Ллойд, который возвращается во франшизу после роли Фестера в «Семейке Аддамсов» 1991 года (на этот раз как суровый преподаватель с самым длинным стажем в Неверморе); Стив Бушеми в роли нового директора школы, а также новый шериф Джерико Ричи Сантьяго (Луянда Унати Льюис-Ньяво). Ожидаем и камео Леди Гаги, песня которой помогла завируситись танцу Уэнсдей с бала в первом сезоне.

Второй сезон сериала «Уэнсдей» выйдет в двух частях — 6 августа и 3 сентября. Ранее Ортега дразнила, что он получит спецэпизод-слэшер и отсылку к фильму Стэнли Кубрика.