Первые обзоры iPhone 17: базовая модель получила "более крутые улучшения, чем Pro"

На прошлой неделе Apple представила новую линейку смартфонов, а теперь в сети появились первые обзоры версии iPhone 17. Все они сходятся в одном: базовая модель 2025 года — отличная.

Флагманский iPhone 17 Pro Max, безусловно, получает немало внимания и восторженных отзывов, а совершенно новый iPhone Air вызывает большой интерес. Но именно базовый iPhone 17, по мнению большинства обозревателей, является лучшим выбором для большинства пользователей.

«Почти Pro» iPhone 17

«Это самый Pro-смартфон среди всех непро-моделей, которые Apple когда-либо выпускала», — говорит блогер iJustine. — «И это действительно увлекательно для тех, кто планирует обновиться».

Такого же мнения придерживается Джон Веласко из Tom’s Guide, который даже считает, что iPhone 17 получил «более крутые улучшения, чем у Pro».

«Вы удивитесь, насколько много изменений сделала Apple», — говорит он. — «120-герцевый дисплей ProMotion, более быстрая зарядка, более яркий экран, вдвое больший объем памяти и обновленная фронтальная камера — все это по той же цене, что и раньше».

Издание PC Magazine отметило «элегантную простоту» модели. Эрик Земан пишет:

«Долгое время автономной работы, высокая производительность, дисплей профессионального уровня и удачные камеры делают iPhone 17 лучшим по соотношению цена-возможности».

Он также добавил, что базовая модель никогда еще не была такой близкой к Pro.

Издание The Verge, которое высоко оценило Pro Max, но без особого энтузиазма отметило остальную линейку, прямо заявило: «iPhone 17 — это тот телефон, который стоит купить в этом году».

«Нынешний iPhone полезнее, имеет больше памяти и стоит столько же, как и в прошлом году», — пишет журналист Джейкоб Кастренакес. — «Что здесь может не нравиться?»

Дисплей

Обзоры подтверждают: iPhone 17 наконец-то перестал отставать от версий Pro по качеству экрана. Смартфон получил самое большое обновление дисплея среди всех «не Pro» моделей за последние годы.

Базовая модель теперь имеет 6,3-дюймовый Super Retina XDR OLED-экран (раньше было 6,1 дюйма) с поддержкой ProMotion — частота обновления динамически меняется от 1 Гц до 120 Гц. Это означает плавное пролистывание, игры и видео, а также экономию энергии при просмотре статических изображений.

Еще одна долгожданная функция — Always-On Display. Как и в Pro, экран в спящем режиме показывает тусклую версию обоев, виджеты, часы и уведомления. Это позволяет быстро просмотреть информацию, не включая смартфон.

TechRadar назвал экран «звездой шоу», подчеркнув, что Ceramic Shield 2 делает его втрое более устойчивым к царапинам, чем у iPhone 16.

Камеры

iPhone 17 имеет две основные камеры: 48 Мп широкоугольную и 48 Мп сверхширокоугольную (в iPhone 16 сверхширокоугольная имела только 12 Мп). Это значительно поднимает планку для базовых моделей.

СNET обращает внимание, что iPhone 17 даже выглядит выгоднее, чем iPhone Air. Air не имеет 0,5x сверхширокоугольного режима и не поддерживает кинематографическое видео, тогда как базовая модель получила их.

Фотографии по умолчанию снимаются в разрешении 24 Мп, но есть возможность переключиться на полные 48 Мп. Также доступны 12-мегапиксельные снимки с 2-кратным зумом без потери качества.

Производительность: A19 и 8 ГБ ОЗУ

Базовая модель работает на процессоре A19 с 6 ядрами CPU, 5 ядрами GPU и Neural Engine. Графические ядра получили собственные ускорители для ИИ-вычислений.

В тестах PC Magazine iPhone 17 показал результат выше, чем iPhone Air, и заметно меньший нагрев под нагрузкой. Pro-модели оказались лишь на 10% быстрее.

A19 также превзошел процессор Tensor G5 в Google Pixel 10 и обогнал Snapdragon 8 Elite for Galaxy в Galaxy S25 в CPU-тестах (но немного отстал в графике).

Журналисты отмечают, что этого более чем достаточно для любых ежедневных задач, приложений и работы Apple Intelligence. Телефон легко справляется с созданием изображений, Genmoji и редактированием в Фото.

Автономность и зарядка и зарядка

Apple заявила, что iPhone 17 воспроизводит видео на 8 часов дольше, чем iPhone 16. В реальных тестах Tom’s Guide смартфон продержался 12 часов 47 минут, что лишь на 34 минуты больше предшественника.

В ежедневном использовании телефон выдерживает полный день работы: примерно 15% заряда остаются вечером перед сном.

Скорость зарядки также выросла:

35 Вт по кабелю — 39% за 15 минут, 71% за 30 минут.

25 Вт беспроводная Qi 2.2.

Цена

iPhone 17 уже доступен для предварительного заказа по цене от $799.